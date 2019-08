Mila Ximénez se sincera en 'Sálvame': "Mi relación con Terelu se ha roto"

Mila Ximénez (67 años) ha confesado en Sálvame que su relación con Terelu Campos (53) se había roto, pero ¿por qué? Cabe recordar que esta semana la portada de ¡HOLA! la protagonizaban Alejandra Rubio (19) y su madre. De nuevo, es la segunda vez que la hija de la que fuera colaboradora de televisión es protagonista de una revista de tirada nacional, a pesar de las veces que su madre ha dicho por los platós de televisión que su hija no quería ser un personaje público.

No obstante, Mila le ha enviado un mensaje muy concreto y conciso a Alejandra; que no despreciara programas como Sálvame o Viva la vida porque son espacios donde han trabajado y trabaja su familia.

Terelu Campos junto a Mila Ximénez en una imagen de archivo. Gtres

En cuanto a la polémica que se ha vuelto abrir sobre las posibles infidelidades de Edmundo Arrocet (68) hacia María Teresa Campos (78), Ximénez ha confesado que le envió un audio a la que fuera la reina de las mañanas porque no estaba entendiendo su comportamiento con la prensa: "Yo le mandé un audio súper respetuoso, se lo dije. Ni te conozco, ni te reconozco ni sé lo que estás haciendo. A mí me parece que se le ha ido ya de las manos completamente".

"A mí me consta que Teresa se creyó el tema de Gema Serrano con Edmundo y ahora el otro se pone a contar en una revista que él nunca le ha sido desleal a Teresita. Él ve esto como un negocio y eso lo sabe ella también", ha asegurado. Más tarde ha seguido comentando la actitud de Alejandra Rubio, sobre todo después de las declaraciones que hizo para ¡HOLA!.

Y es que, parece que la colaboradora está bastante triste porque es imposible mantener buena relación con las Campos mientras sigan haciendo estas entrevistas, ya que no dejan de hablar de su vida personal y eso da pie a que se comente en los platós: "Me da pena porque esto me cuesta la relación con Terelu Campos". Seguidamente, ha terminado reconociendo que su relación con Terelu estaba pasando por un mal bache, ya que sabe perfectamente que no le ha debido de gustar nada lo que ha opinado sobre su hija: "Yo sé que la relación mía con Terelu se ha roto".

Sin embargo, no ha dudado en enviarle un nuevo mensaje a Alejandra Rubio: "Tú puedes trabajar en la noche, en el mediodía o en el día y donde quieras, pero lo que no puedes hacer es hablar desde un atril donde tú digas que quieres ser actriz y que jamás irías a Supervivientes y a Gran Hermano porque eso es decir 'Yo tengo una carrera y entonces yo me puedo permitir qué es lo que hago'. No, Alejandra, no. A ella le encanta esta publicación pero es que su madre defendía a capa y espada que no quería permanecer a este mundo. Ha entrado en Mtmad, está haciendo vídeos y no se ha preparado".