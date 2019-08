Laura Fa se derrumba en 'Sálvame': "He sufrido cáncer de tiroides"

Con los ojos llorosos y la voz entrecortada, Laura Fa ha desvelado en Sálvame que con 28 años le diagnosticaron cáncer de tiroides, del que ya está completamente recuperada. La colaboradora ha hecho esta dura revelación para explicar por qué ha sido tan crítica con la forma en que Kiko Matamoros (62 años) ha hablado de su enfermedad, y por qué conoce tanto sobre este tema.

"Yo estaba documentada porque hablé con un oncólogo de Estados Unidos y hablé con una uróloga catalana... y nada más. Yo creo que hice mi trabajo de periodista, y que no hay nada que me sume para tener más o menos razón", se ha defendido la periodista en el programa.

"No me escondo de nada, lo he contado alguna vez si me han preguntado. Tuve un cáncer de tiroides hace muchos años, del que yo no quiero hablar y si hablo, quiero hablar siempre en positivo", ha añadido, provocando una ola de sentimiento entre el público y sus compañeros, entre los que ha destacado Lydia Lozano (58) que ha dado la espalda a las cámaras para que no captaran las lágrimas que corrían por sus mejillas.

Laura Fa se ha emocionado al hablar del cáncer de tiroides que le detectaron con 28 años de edad.

En ese momento, Carlota Corredera (45) ha desvelado que el equipo del programa tenía en su poder el libro Créeme, es posible. Afrontar el cáncer con optimismo, publicado en septiembre de 2016, en el que Laura Fa ofrecía su testimonio sobre esta dura enfermedad.

"Hace años una periodista de Tarragona se puso en contacto conmigo porque estaban haciendo un libro en positivo, y quería gente que lo hubiese superado. Un libro de experiencias en positivo, y ahí sí me apeteció colaborar, porque siempre me gusta decir que con estas cosas hay más vida. Sé que hay mucha gente que lo está sufriendo, y me siento con la responsabilidad de dar un mensaje positivo", ha añadido.

En los extractos de este libro, Laura Fa explica cómo le diagnosticaron cáncer de tiroides: "Hasta entonces no sabía ni que existía ese tipo de cáncer. Hacía tiempo que tenía un bulto en el cuello y no le había hecho demasiado caso. Aprovechando que fui al médico con gripe se lo comenté, me mandaron hacer una ecografía y enseguida me hicieron una segunda prueba... Y el médico me dijo: 'Tienes un carcinoma papilar de tiroides'. Fui oír esas palabras y pregunté: '¿Es cáncer?' Y me contestó que esa palabra no le gustaba pero que efectivamente lo era".

Carlota Corredera ha desvelado que Laura Fa habló de su enfermedad en un libro.

"Siempre ves el cáncer como algo lejano y nunca crees que te pueda tocar", aseguró Laura Fa en declaraciones del libro Créeme, es posible. Afrontar el cáncer con optimismo. "Tenía la sensación de que el tumor era una bomba de relojería que se podía disparar y crear metástasis en cualquier sitio". Razón por la que insistió en ser intervenida antes de lo que le habían dicho los médicos.

La periodista se sometió a una operación que duró nueve horas, y recuerda que la intervención y el postoperatorio es "de los peores recuerdos de mi vida".

"Pienso que si mi cuerpo ha sido capaz de producirlo una vez lo puede volver a hacer. Asumir que de verdad puedes morir no es tan fácil. Siempre piensas que te morirás cuando seas viejo, pero cuando sufres algo así ves que puedes morir antes. Ahora ya no tanto, pero al principio, me dejé de imaginar cómo sería de mayor. Es automático, es una cosa muy rara. Cuando me lo detectaron solo pensé en mis padres y ahora solo pienso en mis hijos, ha explicado Laura Fa.

"Recuerdo como una de las revisiones más duras cuando estaba embarazada de mi hija que ahora tiene 3 años. Ya tenía un hijo y me encontraron unos bultos en el cuello. Por suerte resultaron ser unos ganglios que habían crecido pero que tenían una medida normal", ha asegurado, "es bueno que los que hemos salido adelante hablemos".

