Madame de Rosa, la enfermera 'influencer' cuya vida privada se ha tambaleado por el ingreso de su exmarido en prisión

Ángela Rozas Sáiz, conocida en redes como Madame de Rosa (42 años), se ha convertido en una de las protagonistas de la semana, después de que el pasado lunes, 2 de diciembre, se hiciera público que su exmarido se encuentra en prisión desde hace nueve meses. Fue detenido el pasado 12 de marzo, pero hasta ahora no había trascendido la información.

En todo este tiempo, Madame de Rosa continuaba con su rutina habitual, publicando contenido en Instagram, relacionado con su viajes, colaboraciones y looks. La influencer siempre ha sido discreta con su vida privada, por lo que la ausencia de publicaciones personales no despertó ninguna sospecha.

Rompió su silencio temblando y sin poder contener las lágrimas tras conocerse el caso y copar titulares de la prensa nacional. "Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que siempre he mantenido mi vida laboral al margen de mi vida privada. Para mí es bastante fuerte tener que abrirla de esta manera tan desagradable", confesó en sus redes sociales el pasado martes, día 3.

Madame de Rosa hablando de la situación de su exmarido en sus redes sociales. Instagram

"Llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo. Pero sigo llamándole mi marido porque tenemos un hijo, por costumbre y porque no quería hacerlo público. Jamás he hecho pública mi vida sentimental. Entiendo perfectamente todo el revuelo que esto pueda suponer. Solo os puedo decir que si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona…", insistió Madame de Rosas, recordando que lo que respecta a su vida privada siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano.

Aunque en los últimos años se ha hecho un nombre en las redes sociales, Madame de Rosa es enfermera de profesión. Ejerció en Francia, concretamente, en el área de geriatría. Su vínculo con el país galo le viene por herencia, pues allí vivió su madre durante dos décadas.

Tiempo después, la influencer acabó regresando a Madrid, donde dio un giro a su vida profesional. En la capital estudió moda y patronaje y en 2011 comenzó a desarrollarse como fashion blogger con la creación de Madame de Rosa.

Ángela Rozas Sáiz, no obstante, hizo un alto en su trabajo en 2020, regresando a los hospitales como enfermera. En época de Covid, la bloguera volvió a ponerse la bata blanca para ayudar a los enfermos. Eso sí, solo durante 10 días, ya que se contagió y tuvo que volver a casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madame)

En cuanto a su vida de bloguera, cabe puntualizar que comenzó cuando ya estaba casada con Miguel Ángel H.A, hoy preso en la cárcel de Navalcarnero. Contrajeron matrimonio en 2009, en una ceremonia íntima en Ibiza. Aunque oficialmente no se han separado, Madame de Rosa se refiere a él como su exmarido.

"Me veo en la necesidad de dirigirme a vosotros debido a las informaciones que se han publicado con respecto a mi exmarido. Es profundamente desagradable tener que dar explicaciones sobre situaciones que no son de mi responsabilidad. He dedicado mi vida laboral a construir mi carrera y siempre he mantenido mi vida personal y sentimental separada de mi trabajo", sentenció en el comunicado que emitió el pasado martes, 3 de diciembre.

"Me enamoré de él cuando tenía apenas 14 años y a esa edad es difícil tomar decisiones acertadas sobre las personas a las que queremos. Siempre he intentado ayudarle, no siempre lo he conseguido", prosiguió la influencer.

Entonces, Madame de Rosa también pidió privacidad para su vástago con Miguel Ángel H.A, Romeo. "Tenemos un hijo en común y por respeto a su bienestar jamás hablaré mal de su padre. Mi prioridad siempre será proteger y cuidar de nuestro hijo", sentenció la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madame)

Aunque es la primera vez que habla públicamente de la detención de su exmarido, lo cierto es que él cuenta con un largo historial. En 2011, el año en el que Madame de Rosa comenzaba a hacerse un hueco entre las fashion bloggers, fue arrestado durante el asalto a una joyería en el disitrito Salamanca de Madrid. Meses después, en junio de 2012, la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en la cárcel por un delito de salud pública tras una investigación sobre tráfico de drogas.

En agosto de 2013, cuando ya contaba con cuatro reclamaciones judiciales por presuntos robo con violencia e intimidación, drogas, asociación ilícita y estafa, la Policía Nacional lo arrestó en calidad de fugitivo.

Su reciente detención se produjo el pasado 12 de marzo en su domicilio de Hortaleza, después de llevarse a cabo un exhaustivo registro en su vivienda.

Otros proyectos

Además de enfermera e influencer, Ángela Rozas trabajó como estilista en Mujeres y hombre y viceversa. Además, colaboró con Quiero ser, presentado por Sara Carbonero (40). Allí compartió plató con Dulceida (35), quien se ha convertido en una de sus grandes amigas dentro del universo de las redes sociales.