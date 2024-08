La desgarradora fotografía de Antonio, viudo de Caritina Goyanes, junto a sus hijos, entre lágrimas, en el tanatorio

No cabe más dolor este miércoles, 28 de agosto, en el Tanatorio Parcesa La Paz, en Tres Cantos, en Madrid, donde se han instalado, desde primera hora de la mañana, los restos mortales de Caritina Goyanes, la hija de Cari Lapique (72 años) y el malogrado Carlos Goyanes, fallecida a los 46 años, a causa de un infarto.

Tras la misa funeral celebrada este pasado martes en Marbella, ciudad donde la empresaria perdió la vida, el cuerpo sin vida de Caritina -Cari para su entorno más próximo-, se ha trasladado, en las últimas horas, a la capital de España, donde recibirá cristiana sepultura, como era su deseo.

Antes de ser enterrada en el tanatorio de San Isidro, junto a su padre, este miércoles se la ha dado el último adiós. Multitud de rostros conocidos se han desplazado a la capilla ardiente, pero hay una imagen en especial que ha sobrecogido a los allí presentes.

[De Isabel Preysler y Tamara Falcó a Nuria González: familiares y amigos acuden a la capilla ardiente de Caritina Goyanes]

Antonio Matos junto a sus hijos y su hermano Jaime, este miércoles, en el tanatorio de La Paz. Gtres

Además del dolor que reflejaban Cari Lapique y su hija Carla Goyanes (41) desde la distancia -han accedido por la puerta de atrás del centro fúnebre-, hay una desgarradora instantánea que se ha producido a las puertas de La Paz.

En torno al mediodía de esta dolorísima mañana, Antonio Matos, el viudo de Caritina Goyanes -quien entró en el tanatorio, por detrás, a primera hora, junto a Carla y Cari-, ha salido por la puerta principal junto a su hermano, Jaime.

Sin poder articular palabra, por el hondo dolor, con la prensa allí agolpada, Antonio ha hecho acto de presencia ante las cámaras por una razón de peso. De uno de los coches detenidos en la entrada se han apeado los hijos de Caritina y Antonio, Pedro (13) y Mini Cari (10).

Antonio Matos junto a su hijo mayor, Pedro, entrando en el tanatorio. Gtres

Antonio y su hermano no han dudado en acercarse a la puerta del coche y todos se han fundido en un fortísimo y desgarrador abrazo, rotos, destrozados y entre lágrimas. Pedro -oculto tras unas gafas de sol- y Mini Cari se han derrumbado a las puertas del tanatorio.

Tras este duro trance del abrazo, los pequeños, junto a su padre y su tío Jaime, han entrado en el tanatorio. De esta manera, saliendo a la calle a recibir a sus hijos, Antonio, el viudo de Caritina, ha querido arropar a sus vástagos y, en la medida de lo posible, protegerlos en este aciago momento.

No sólo por el desconsuelo de la pérdida de su madre, también por ese difícil instante de enfrentarse a las cámaras de los fotógrafos. En los últimos 20 días, Pedro y Mini Cari han encajado no sólo la pérdida de su queridísimo abuelo, Carlos Goyanes, al que estaban muy unidos, sino también han encarado, de forma abrupta y cruda, la orfandad de su progenitora.

Carla Goyanes, la tía de los pequeños, ha hecho público en las últimas horas que se hará cargo de ellos. "Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuánto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos", ha sido parte del texto que la hija menor de Cari Lapique ha hecho público en su Instagram.

En estos últimos días, Carla Goyanes Lapique también se ha convertido en el sostén de su cuñado y sus sobrinos. "Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. (...) Has sido una madre entregada, una hija superpendiente de tus padres", remachó Carla su post.