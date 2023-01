Qué fue de Leo Segarra, el finalista de 'OT' y 'Supervivientes' que triunfa como consultor inmobiliario

El 8 de octubre de 2006 llegaba a las pantallas Operación Triunfo 2006, una nueva edición del concurso con el que 18 jóvenes talentos buscaban hacerse un hueco en el complicado mundo de la música. Un sueño que algunos de ellos lograron cumplir, pues casi 17 años después varios de sus protagonistas, como Lorena Gómez (36 años), quien fue la ganadora, o Jorge González (34), siguen dedicados en cuerpo y alma a este mundo.

No es el caso, sin embargo, del tercer finalista del formato, Leo Segarra, que a sus 41 años se ha reinventado totalmente y vive feliz alejado de los escenarios.El valenciano logró llegar a la final del programa de entretenimiento, que se convirtió en el más visto de sus segmentos durante toda la temporada, con una media de 4.312.000 espectadores.

El éxito no tardó en llegar a su puerta y, ese mismo año, Leo lanzó su primer disco, Iniciando Sesión, que fue además su debut discográfico. Con él inició una gira en solitario por España, gracias a la cual recibió el 'Premio artista revelación' otorgado por Castilla-La Mancha Televisión.

Su segundo álbum, Nuevo Norte, llegó en 2008. Un año que fue especialmente prolífico pues, además de este disco, Segarra se convirtió en uno de los concursantes de Supervivientes: Perdidos en Honduras. Durante los 40 días que permaneció en la isla, pasó a ser uno de los favoritos de la audiencia y, aunque llegó a la gran final, no se hizo con el premio, que fue para Miriam Sánchez (41).

De vuelta en España, Leo retomó la promoción del álbum con una nueva gira que le llevó a recorrer la geografía nacional. Paralelamente, puso voz al himno oficial del Valencia C. F., Amunt, interpretándolo en el estadio de Mestalla en varias ocasiones. Además, realizó pequeños papeles en las series Los Serrano y HKM.

Si bien parecía que tenía claro su camino, en octubre de ese mismo año anunciaba en sus redes sociales que se tomaba un descanso y se retiraba de la música. "¡Hola gente! Os escribo para comunicaros una decisión que lleva tomada desde hace un tiempo: el día 11 de octubre será el último concierto de Leo Segarra y cerrará también la que será mi última gira. De la misma forma, se darán de baja la web y el foro. Esto no significa que no me vuelva a subir a un escenario, todo lo contrario, sino que pongo punto final a un proyecto que creo que ha dado de sí todo lo que tenía que dar. No es una decisión triste, ni algo negativo. Tampoco es algo que haya sido pensado en caliente. Es una decisión que nace de la reflexión y la lógica", escribió en sus redes sociales.

Pese a la triste noticia, sus mayores fans pudieron verle actuar una última vez en las navidades de ese 2009, ya que el valenciano formó parte del elenco del musical Cuento de Navidad, sobre el que dijo que era "el proyecto más importante y más serio en el que me he visto involucrado hasta ahora". Unas palabras que también podría haber dedicado a lo que vino después y es que, apenas unos meses después, Leo Segarra volvió a la música al unirse al Grupo Vértigo, en el que estuvo durante los años 2010 y 2011.

Fue ese año cuando, de manera definitiva, dejó la música para emprender una vida totalmente diferente.

Lejos de la fama

En la actualidad, Leo Segarra está centrado en cuatro proyectos. El más importante de ellos es el de ser padre, un rol del que comparte algunos retazos en su cuenta personal de Instagram, en la que su bebé es uno de los grandes protagonistas. El segundo, es su trabajo oficial, el de consultor inmobiliario. Forma parte del equipo de una inmobiliaria de Valencia, en la que ocupa el cargo de 'consultor de tecnología'.

Una labor en la que está muy entregado, ya que en su perfil de Instagram no faltan los post en los que comparte la actualidad del mercado. Pero eso no es todo. Tal y como desvela su perfil en la red social LinkedIn, Leo también es profesor en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, donde imparte clases en contenido multimedia, creación digital y artes digitales. Para terminar, dirige la empresa de comunicación Enviro Media y es el director de comunicación del Consorcio para la Gestión de Residuos.

