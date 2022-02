Pilar Rubio y Lorena Gómez, cada vez más parecidas: de ser dos cuñadas enfrentadas a convertirse en 'clones'

Lorena Gómez (35 años) consolidó su relación con René Ramos (43) al asistir como una de las invitadas estelares a la gran boda de Pilar Rubio (43) y Sergio Ramos (35) el 15 de junio de 2019. Hasta entonces el romance entre la cantante y el representante no supuso un interés mediático demasiado reseñable, pero al acudir al importante evento familiar se desveló la sólida historia que existía entre ellos. Sin embargo, al tiempo que crecían las informaciones sobre que su idilio evolucionaba a más, también salía a la luz que la relación entre Pilar y Lorena no era precisamente buena ni fluida.

Ya entonces se especuló sobre el inexistente vínculo entre Pilar Rubio y su cuñada. Y fue en diciembre de 2019 cuando un dato revelador para muchos confirmó los rumores: la presentadora no seguía en Instagram a la artista, mientras Lorena sí que seguía Pilar. Un dato fundamental de una buena relación en el siglo XXI, destacando, además, que el futbolista sí que seguía ya a la pareja de su hermano.

Lorena Gómez, de morado, acudió a la iglesia junto a su suegro, José María Ramos, y su cuñada, Miriam Ramos. Gtres

Pero todo cobraba aún más peso mediático cuando se comprobó que Pilar sí que seguía a Vania Millán (44), la exmujer de René y con la que siempre le ha unido muy buena relación, incluso después del divorcio, ya que Vania acudió a la despedida de soltera de Pilar antes de su boda con Sergio y forma parte de su grupo de amigas más íntimas.

Sin embargo, ese unfollow es cosa del pasado. En la actualidad las dos cuñadas se siguen mutuamente y de hecho se dedican likes en ocasiones puntuales, como en algunas fotografías en las que son protagonistas alguno de los cuatro hijos de Pilar, o el pequeño hijo de Lorena.

Este cambio en su vínculo también queda patente en su rutina diaria. Solo hay que visitar los perfiles de redes sociales de cada una de ellas para comprobar que el tipo de contenido que comparten es cada vez más parecido. Ambas son madres, revelan sus rutinas de belleza, captan sus sesiones de ejercicios, divulgan sus fotografías más espectaculares de sus shows -Lorena sobre el escenario y Pilar en el plató de El Hormiguero- y su estilo a la hora de vestir es muy similar a día de hoy. Tal es su parecido que incluso actualmente lucir una melena casi idéntica, con reflejos dorados creados de la misma manera tras ponerse en manos de profesionales de la peluquería -eso sí, cada una con su equipo de confianza-.

El contenido que comparten en redes Pilar y Lorena es cada vez más similar. Redes sociales

Esta similar forma de actuar de las cuñadas llega después de que ambas confirmaran ante los medios que entre ellas no existe ningún tipo de problema. La primera en contestar a los rumores fue Rubio en una entrevista en ¡HOLA!: "Lorena es encantadora y ya ha dejado claro que no hay ningún enfrentamiento. Al revés, nos llevamos genial. Cuando me comentan alguna cosa sobre esto o la leo, me río. Vania (Millán) es una persona muy especial de mi grupo de amigas íntimas. Lorena es la novia de René. No tienen que ver nada la una con la otra. Intentáis buscar polémica donde no la hay. Nosotras sabemos cuál es nuestra vida y, afortunadamente, somos tres mujeres súper felices. Vania y yo nos llevamos genial y nos queremos muchísimo. Y a Lorena también, claro", sentenció entonces.

Lorena hizo lo propio el pasado mes de septiembre y se pronunció para zanjar las habladurías, pero no fue tan rotunda como Pilar. La cantante prefirió no entrar en detalles y simplemente mantener en privado cuál es su verdadero vínculo: "Lo que hacéis es hablar por hablar, nadie sabe realmente la relación, lo más importante es que todo el mundo sea feliz", dijo hace seis meses la artista.

En el momento más intenso de los rumores de enfrentamiento Lorena compartió una foto con Pilar. Redes sociales

También recientemente y tras la mudanza de los Ramos Rubio a París después de que el PSG fichara al futbolista de Camas, la colaboradora de El Hormiguero hizo una gran fiesta por el cumpleaños de uno de sus hijos y Lorena aseguró ante los medios que ella estaba invitada pero que no pudo acudir por motivos laborales. La realidad es que no existen fotografías de las dos cuñadas juntas en reuniones familiares o celebraciones personales desde que la extriunfita entrara en el mediático clan, ni siquiera cuando la cantante dio a luz a su único hijo, René Ramos Gómez, el 2 de mayo de 2020.

