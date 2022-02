Pilar Rubio retoca su rostro tras asentarse en París: el análisis experto de sus últimos cambios estéticos

El 8 de julio de 2021 se hacía oficial el fichaje de Sergio Ramos (35 años) por el Paris Saint Germain. Pocos días después, el futbolista, su esposa, Pilar Rubio (43) y sus cuatro hijos -Sergio Jr. (7), Marco (6), Alejandro (3) y Máximo Adriano (1)- ponían rumbo a la capital francesa. Ya se han cumplido más de seis meses desde que la familia realizó la mudanza al país vecino y así se enfrentaron a un importante cambio en sus vidas.

Mientras el deportista no acababa de ser convocado para jugar y se ponía en duda su llegada al equipo galo, la colaboradora de El Hormiguero no paraba de trabajar, de volar a España en continuas ocasiones y de acudir a eventos promocionales en Madrid. La nueva etapa fuera de nuestro país no ha alterado la ajetreada agenda de compromisos de Pilar y por ese motivo no descuida ningún aspecto de su forma física. Trabaja su cuerpo en el gimnasio y cuida de su rostro mejorándolo gracias a los avances de la medicina estética.

En ese sentido, en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el aumento del volumen de los labios de Rubio, pero, según un experto consultado por EL ESPAÑOL, sus recientes cambios no solo estarían centrados en su boca. Miguel De la Peña, director médico de Clínicas Diego de León, ha analizado el renovado rostro de la presentadora madrileña.

Pilar Rubio ha renovado su rostro en estos meses en los que hace vida en París. Redes sociales

"En la imagen más reciente de Pilar Rubio se aprecian cambios que podrían responder a la realización de varios tratamientos de medicina estética mínimamente invasivos, es decir, que no habría sido necesario pasar por el quirófano", detalla el doctor en un primer vistazo a las imágenes del antes y el después.

El rasgo que más sobresale de su nuevo rostro es la zona de los labios, más prominentes y jugosos, según defiende el experto: "Lo que más llama la atención son sus labios, bastante más voluminosos y proyectados. Para conseguir este efecto podría haber recurrido a un diseño de labios personalizado, que consiste en perfilar y aumentar el volumen a través de micro infiltraciones de ácido hialurónico. Su resultado es inmediato y es visible también por la jugosidad y la hidratación que aporta. Le habría costado unos 450 euros".

En cuanto a la forma del mentón, el doctor De la Peña también advierte alguna alteración: "En el tercio inferior del rostro se aprecia también una diferencia considerable en la zona del mentón y del arco mandibular. Ahora parecen más definidos. Podría haberse realizado tanto la proyección del mentón, como el perfilado del arco mandibular. Ambas técnicas se abordan con infiltraciones de ácido hialurónico para aportar volumen de forma sutil y definirlo. Este tratamiento es plena tendencia porque provoca un efecto de estilización del rostro, es decir, que potencia la forma de la pirámide invertida, la más perseguida por la mayoría de pacientes y celebs. Le habría costado unos 800 euros".

Para dar armonía a su cara, Pilar también parece haber prestado atención a sus pómulos. En palabras del médico estético ahora luce unas mejillas más tersas: "Subimos un poco hacia el tercio medio, donde se aprecian dos diferencias sutiles. Por un lado, podría haber optado por el efecto contouring en los pómulos. Consiste en potenciar la estructura ósea de los pómulos con ácido hialurónico y tensar la zona baja de las mejillas con estimuladores de colágeno. La infiltración de ambos fillers le habría costado unos 700 euros".

La presentadora rellenó sus labios y parece haber perfilado su mentón, según la opinión experta. Redes sociales

La nariz, según el experto, se muestra actualmente más favorecida: "Podría haber recurrido a la rinomodelación, es decir, la técnica alternativa a la rinoplastia, que permite modificar la forma de la nariz sin necesidad de operarse. Se podría haber aplicado ácido hialurónico en microdosis sobre el caballete para dar sensación de nariz más recta, más fina y afilada. Y del mismo modo, podría haberse decantado por la misma técnica para elevar sutilmente la punta de la nariz. Este pequeño punto de infiltración en la zona inferior de la nariz simula una disminución de su tamaño, concretamente menos alargada. Le habría costado unos 550 euros".

Otro de los puntos que destaca el doctor al ver las fotografías actuales de la mujer de Ramos es que no hay rastro de líneas de expresión en su rostro: "La frente se presenta más despejada, sin líneas de expresión o arrugas dinámicas -aquellas que se marcan al gesticular- y bastante más hidratada. Lo habría conseguido gracias al botox o toxina botulínica. Como la mayoría de los tratamientos de medicina estética, se realiza a través de microinyecciones en la frente, entrecejo y patas de gallo", detalla. Además, apunta que podría haber realzado su mirada con el tratamiento conocido como Cat Eyes: "Podría haber aplicado tanto en la parte superior de la nariz para suavizar las líneas que se marcan al sonreír y en la cola de la ceja para conseguir el efecto tan favorecedor de la mirada elevada. Su aplicación relaja los músculos faciales a partir del tercer o cuarto día posterior a las infiltraciones. Le habría costado unos 500 euros".

La familia Ramos Rubio ya está totalmente instalada en la capital francesa. Redes sociales

Pilar cuida su tez hasta el punto de que no presenta ningún tipo de imperfección. Este estado también podría responder a un tratamiento especial. "Su piel denota que cumple con una buena rutina de skincare para mantenerla perfecta, lisa, tersa, hidratada e iluminada. Su aspecto podría responder a los cuidados cosmetólogos tanto en casa como en cabina, complementados con tratamientos de aparatología; por ejemplo, el láser fraxel para una regeneración integral, que actúa como un resurfacing de la piel: minimiza poros, elimina marcas, manchas e imperfecciones y unifica el tono. Lo podría combinar con un buen cocktail personalizado de vitaminas para mantener la piel con un efecto ultra glowy. Ambos tratamientos le habrían costado unos 600 euros", especifica el médico Miguel De la Peña.

Todos los retoques apreciados por el experto supondrían un desembolso total de 3.600 euros. Una inversión con la que la presentadora ha logrado su mejor versión y se muestra segura para afrontar su nueva etapa en la ciudad parisina.

