Pablo Urdangarin era un ídolo antes de la ruptura de sus padres: el club de fans internacional tras su carrera

Pablo Urdangarin (21 años) se ha convertido en el hijo más mediático de la infanta Cristina (56) e Iñaki Urdangarin (54). Desde que se dio a conocer la relación del exduque de Palma con Ainhoa Armentia y la posterior interrupción de matrimonio de sus padres, ha protagonizado un sinfín de titulares nacionales e internacionales por sus elegantes respuestas al conflicto. Con su cordialidad y aparente tranquilidad el joven ha conquistado a los medios, pero también a los ciudadanos que han estado pendientes de la actualidad. Así, ha ganado más adeptos y, sin quererlo, ha aumentado su popularidad.

Ahora se le considera un fenómeno de masas, que hasta firma autógrafos y se fotografía con sus seguidores. Sin embargo, Pablo Urdangarin ya era un ídolo antes de la separación de Iñaki y la infanta Cristina. Desde hace tiempo varias páginas en Instagram hacían referencia a su imagen como joven royal. Otras, sin embargo, se enfocaban en su trayectoria como deportista. Tal es el caso de un club de fans internacional, dedicado a su carrera en el Barça de balonmano, el mismo en el que su padre se convirtió en una leyenda.

El perfil, tal y como se especifica en su biografía, lo maneja una joven mexicana, quien hasta ahora solo se ha enfocado en la vida deportiva de Pablo Urdangarin dentro del equipo azulgrana. La cuenta tiene 1.624 seguidores y 66 publicaciones que muestran su talento como deportista y destacan sus atributos físicos. El último post, de hecho, es un vídeo con varias imágenes de nieto de los Reyes eméritos en medio de sus partidos, en el que hacen referencia a su mirada. "You've got those big blue eyes", se lee en la descripción.

Este club de fans ha intentado mantener al margen su imagen de 'hijo de' para solo centrarse en su carrera deportiva. No obstante, en los últimos días no ha podido evitar recibir comentarios relacionados con su aplaudida actitud ante la separación de sus progenitores. "Quiero felicitarte, porque aparte de ser un gran deportista, eres un chico educado y muy natural", "Nos has enamorado por tu gran educación" o "Me encanta lo educado qué eres y lo bien qué tratas a la prensa", son algunos de los mensajes que se leen en las últimas publicaciones del perfil dedicado a la imagen del deportista, quien debutó en el Barça de balonmano el pasado 23 de octubre.

Fue precisamente en su primer partido con el equipo azulgrana donde sus padres aparecieron juntos por última vez. Desde las gradas, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se mostraron muy atentos a cada uno de los movimientos de Pablo, quien entonces marcó tres de los 39 goles totales que dieron la victoria al club, frente a los 30 del contrincante.

Recientemente, Pablo Urdangarin fue captado mientras firma a autógrafos y se fotografiaba con sus seguidores. Gtres

Esta era la primera vez que se les veía juntos a los exduques de Palma en un establecimiento público desde que Iñaki Urdangarin obtuviera el tercer grado y saliera de prisión tras cumplir condena por el caso Nóos. En aquella cita deportiva, en la que también intercambiaron palabras con otros aficionados, aparentaban que todo marchaba con normalidad y nada hacía que presagiar que dos meses y medio después anunciarían la interrupción de su matrimonio.

El pasado 24 de enero, tras publicarse unas imágenes de Iñaki Urdangarin en actitud cariñosa con Ainhoa Armentia, el exdeportista y la infanta Cristina anunciaron a través de un comunicado remitido a EFE que tras casi 25 años de matrimonio decidían "de común acuerdo", interrumpir su relación matrimonial. "El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean", añadieron.

