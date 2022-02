Las zapatillas deportivas con las que Cristina 'corrió' a Abu Dabi para ver a Juan Carlos en su peor momento

Tres semanas han tenido que pasar para que, por fin, pudiéramos ver una imagen de Cristina de Borbón (56 años). 21 días exactos desde la noticia que trascendió el mundo de la prensa del corazón, que abrió informativos en España y fuera de nuestras fronteras y que rompió el corazón de la infanta: Iñaki Urdangarin (54), paseando de la mano por la playa de Bidart con otra mujer.

En este tiempo se ha especulado sobremanera con el paradero de la segunda hija de los reyes eméritos. ¿Estaba en Ginebra? ¿Voló a Madrid la noche antes de la publicación de la revista Lecturas porque era consciente de su contenido y se refugió en el Palacio de la Zarzuela?

Tras dar respuestas a esas cuestiones -la realidad es que Cristina, que estaba destrozada y rota de dolor, jamás abandonó su piso de Suiza-, se supo su intención de volar hasta Abu Dabi. Allí vive, desde agosto de 2020, su padre, el rey emérito Juan Carlos (84).

Portada de la revista '¡HOLA!'

Ha sido la revista ¡HOLA! la que ha conseguido las primeras instantáneas de la infanta Cristina tras el anuncio de "interrupción" de su relación con Iñaki Urdangarin después de 24 años de matrimonio y cuatro hijos en común. El reportaje fotográfico data del pasado jueves 3 de febrero, momento en que Cristina voló desde Suiza hasta Emiratos Árabes Unidos. Para la ocasión, la infanta, que sigue llevando su alianza de casada, lució un atuendo cómodo, propio de un viaje de más de ocho horas de vuelo: pantalón vaquero, plumífero para las bajas temperaturas suizas -se entiende que se despojó de él nada más pisar la capital de los eméritos- y mascarilla reglamentaria en color negro.

En sus pies, unas llamativas zapatillas deportivas de las que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles. Se trata de un modelo de running de la marca adidas. Así las definen en la página web oficial: "Toma el control de tu carrera. Esta zapatilla de running adidas X9000L1 te permite presumir de estilo en las calles de la ciudad. La mediasuela con tecnología Bounce es flexible y ligera para garantizar la máxima comodidad".

Y concluyen: "Este producto se ha confeccionado con material reciclado como parte de nuestro compromiso por acabar con los residuos plásticos. El 20% de los componentes utilizados para fabricar la parte superior se han confeccionado con al menos un 50% de material reciclado". Su precio, 70 euros.

Las zapatillas deportivas de la marca adidas seleccionadas por la infanta Cristina.

Y es curioso y reseñable que la infanta Cristina mantenga las mismas costumbres que su expareja, el exduque de Palma, en lo relativo a su atuendo. Iñaki Urdangarin suele vestir prendas deportivas sostenibles y responsables con el planeta. Cuando se le concedió el tercer grado penitenciario tras cumplir un tercio de la pena de prisión y comenzó un voluntariado en el Centro Hogar Don Orione en Pozuelo de Alarcón, uno de los complementos que lucía cada día era una bolsa de Ecoalf.

En la cara principal del bolso, a modo pintada, se podía leer perfectamente el lema ecologista más famoso de los últimos tiempos: Because there is no Planet B ("Porque no hay un Planeta B") haciendo un claro juego de palabras con "tener un plan B". Ecoalf es una marca de moda española fundada por el empresario Javier Goyeneche en el año 2015.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin solían ir conjuntados con ropa deportiva y sostenible. Gtres

La firma es pionera en reutilizar botellas de plástico para confeccionar, a continuación, prendas de ropa. Desde que se fundase la empresa, Ecoalf es líder es gobernar un movimiento internacional con el objetivo de limpiar mares y océanos. El resultado del trabajo de Goyeneche sobre sus prendas técnicas se ha convertido en objeto de deseo de influencers, it-girls y también de algunos miembros de la familia del Rey.

Al igual que la citada marca española, adidas, la marca alemana seleccionada por la infanta Cristina para viajar hasta los brazos de su padre en su peor momento, está cada vez más comprometida con el medioambiente. En 2020, lanzó una versión vegana de su modelo de zapatillas más famoso: las Stan Smith.

Estas zapatillas son un básico en el catálogo oficial de adidas y la versión ecofriendly fue todo un éxito cuando salieron a la venta. También es habitual encontrar entre las novedades de adidas algunos diseños, como el elegido por la cuñada de la reina Letizia (49), compuestos con al menos un 20% de poliéster reciclado y que por lo tanto reducen el consumo de agua y de energía en su producción.

