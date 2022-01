Pablo Urdangarin asegura que no tendría problema en conocer a Ainhoa Armentia "si surge la ocasión"

Pablo Urdangarin (21 años), el segundo hijo de Iñaki Urdangarin (54 años) y la infanta Cristina (56), ha vuelto a atender a los medios de comunicación, justo una semana después del escándalo mediático de su padre. El joven ha demostrado una vez más un gran temple y saber estar ante las cámaras.

Centrado en su carrera deportiva con el Barça de balonmano, el joven ha llegado a Málaga con el conjunto culé para disputar su próximo partido.

Como es habitual desde que se publicaron unas imágenes de su padre en actitud cariñosa con una compañera de trabajo llamada Ainhoa Armentia (43) -extremo que desencadenó la "interrupción" del matrimonio de la infanta Cristina e Iñaki-, el segundo hijo de los exduques de Palma ha tenido que enfrentarse una vez más a las preguntas de la prensa.

Pablo Urdangarin a su llegada a Málaga este miércoles. Gtres

Así, asegurando que no le está pasando factura la presión mediática -porque es algo "a lo que ya está acostumbrado, la verdad, porque es lo que hay"-, Pablo afirma que se encuentra "muy bien" y está llevando "bien" el torrente de informaciones que rodean a sus padres en los últimos días. "Estamos todos bien y contentos, muchas gracias", ha añadido, ejerciendo una vez más de 'portavoz' de su familia tras la separación de sus padres.

Además, el jugador de balonmano ha aclarado que ninguno de sus hermanos conoce a Ainhoa: "No, no, la verdad que nadie. No creo que nadie haya conocido a Ainhoa". Además, ha desvelado que él no tendría problema en encontrarse con la nueva amiga especial de su padre: "No sé, bueno, si surge la ocasión, sí".

Sin embargo, Pablo ha preferido no contar qué hay de cierto en las informaciones que apuntan al enfado de su madre al enterarse de esta noticia. Al respecto, sostiene: "Ya no tengo nada que decir. Ya está, muchas gracias".

Iñaki y su reunión familiar

El pasado viernes 21 de enero al mediodía, Iñaki Urdangarin abandonó la asesoría en la que trabaja y donde conoció a Ainhoa, la mujer con la que fue captado en actitud cariñosa. Tal y como informa Lecturas en exclusiva, entonces, el que fuera jugador de balonmano emprendía un viaje de más de mil kilómetros en coche para reunirse en Ginebra con la infanta Cristina.

El encuentro tuvo lugar en la casa en la que reside de la exduquesa de Palma junto a su hija menor, Irene (16). A la reunión también asistió su hijo Miguel (19), el más desconocido de los varones y quien estudia Ciencias del Mar en Londres.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina en una imagen de archivo.

En Ginebra estuvieron hasta el domingo, cuando padre e hijo se despidieron con un emotivo abrazo en el aeropuerto de la ciudad suiza, que este miércoles 26 de enero protagoniza la portada de la mencionada cabecera rosa.

10 horas más tarde, Iñaki Urdangarin llegó a Vitoria, donde reside con su madre, Claire Liebaert, desde que obtuvo el tercer grado penitenciario, régimen de semilibertad que lo habría obligado a pedir un permiso judicial para abandonar España.

Aunque el todavía matrimonio decidió reunirse con sus hijos este fin de semana, antes de que saliera a la luz el escueto comunicado que anunciaba su separación, la infanta Cristina conoce la nueva relación de Iñaki Urdangarin desde hace meses.

Pablo Nicolás junto a su madre, Cristina de Borbón, y su abuela, Claire, en diciembre de 2019. Gtres

Tal y como pudo saber EL ESPAÑOL, la hermana del rey Felipe "lo sabe desde después de verano. De hecho, el mes de septiembre fue lo que ella misma ha llamado el peor momento de su vida". Según explicó una de las mejores amigas de la exduquesa de Palma a este periódico, "a la infanta se lo contó su propio marido. Fue él quien se lo contó a ella y a sus cuatro hijos".

Hace una semana, las imágenes de Urdangarin con otra mujer eran nuevas para todo el país, pero no para los suyos. No obstante, se convirtieron en un elemento clave para acelerar el anuncio de su interrupción matrimonial.

"De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean", expresaron los exduques de Palma, quienes hacen vidas separadas desde hace varios meses.

[Más información: La reunión secreta de Iñaki Urdangarin con la infanta Cristina y sus hijos antes de anunciar su separación]

Sigue los temas que te interesan