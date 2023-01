El chalet de casi un millón de euros que Marta Riumbau ha comprado para vivir con Diego Matamoros

Llevan poco más de un año juntos y la relación está muy asentada, tanto que ya conviven desde hace tiempo y han compartido un ilusionante proyecto que se ha materializado en la casa que ambos comparten. Diego Matamoros (36 años) y Marta Riumbau (35) gozan de un exclusivo chalet, ubicado en la sierra madrileña, que ambos se han encargado de reformar y decorar.

Aunque han compartido alguna imagen del interior en sus perfiles de Instagram, ahora EL ESPAÑOL puede aportar datos de la vivienda, así como las primeras fotografías del exterior, donde se comprueba que es de grandes dimensiones y con un diseño moderno, ideal para dos influencers de éxito como ellos.

El pasado mes de junio, Marta Riumbau anunciaba en sus redes que había conseguido hacer realidad uno de sus sueños: ser propietaria de una casa en Madrid. "Me he comprado la casa en la que siempre soñé vivir. Después de cinco años en Madrid, muchos cambios, buenos y malos momentos, una pandemia, filomena, trabajo, muchas risas, amigos, cariño y amor, me quedo. Una catalana con el corazón en Madrid. Ahora sí que empieza una nueva etapa y no puedo ser más feliz", decía.

El exterior del chalet de 258 metros cuadrados. EL ESPAÑOL

Para que todo fuera como había soñado, Riumbau adquirió primero el terreno y luego edificó la casa a su gusto, un circunstancia que también resulta interesante a la hora de abaratar algo el precio final. El chalet consta de una parcela de 1.470 metros cuadrados, con una vivienda de 258 metros distribuidos en dos plantas. El exterior en blanco, con planta cuadradada y ventanales verticales que aportan luz.

El piso inferior tiene un vestíbulo distribuidor, salón-comedor, cocina, aseo, baño, dos dormitorios, cuarto de instalaciones y despacho y ocupa una superficie construida de 201 metros cuadrados. La superior se destina a distribuidor y dormitorio principal con baño y vestidor incluidos. El jardín, amplio y con mucha vegetación, y muy bien protegido de miradas curiosas con vallas altas y oportunamente tapadas.

Según ha podido saber este medio, la influencer constituyó una hipoteca de 620.000 euros el pasado mes de agosto, a pagar en un plazo de 29 años. El precio que fija el banco para la subasta es de 868.000 euros, que sería el valor real del inmueble y lo que acabará pagando con impuestos, gastos e intereses. Un capricho de casi un millón de euros al alcance de muy pocos.

Aunque Marta es la propietaria de la casa, la vivienda es un proyecto para un futuro compartido. De hecho, Diego, que ha enfocado su trayectoria profesional hacia la decoración de interiores, se ha encargado de diseñar en el interior. Hace unos meses, el joven subía una foto suya en una de las escaleras del chalet y comentaba: "Si nos paramos a analizar esta imagen tan solo soy yo en una escalera, pero simboliza mucho más para nosotros. Es la conclusión de un proyecto que hemos empezado a crear poco a poco y con mucha ilusión".

La pareja ha elegido el blanco como color principal para los muebles. Todo muy minimalista, con mucha luz, estanterías de obra y, por supuesto, amplios espacios para la ropa y los accesorios, pues ambos son apasionados de la moda. En el exterior, además de una piscina, han plantado infinidad de plantas y árboles, creando un pasillo de entrada, y una gran zona de césped. La catalana ha compartido con sus más de 600.000 seguidores el proceso en su perfil de Instagram.

El romance de esta pareja saltó a la luz pública a principios de 2022 y Matamoros confirmó la relación con un romántico vídeo de los dos juntos. Desde entonces no se han separado y pronto se embarcaron en su gran proyecto de futuro. Riumbau ha sido el mejor apoyo de su novio durante los problemas de salud que ha padecido. Sufre una dolencia llamada espondilolistesis que afecta a la columna vertebral, que le provoca fuertes dolores de espalda y que le ha obligado a ponerse en manos de la unidad del dolor de un centro privado para mitigar las consecuencias.

