Marta Riumbau, la novia 'influencer' de Diego Matamoros, desvela sus problemas para ser madre

El pasado mes de febrero Diego Matamoros (35 años) presentaba a su nueva pareja a través de las redes sociales. Ella era Marta Riumbau (34), una influencer catalana que le devolvía la ilusión en el amor tras su ruptura con Carla Barber (31) y con la que empezó muy en serio.

Pese a llevar poco tiempo siendo pareja, los dos han logrado una gran compenetración y presumen de una relación muy sólida y estable en la que ya han dado grandes pasos. Uno de ellos es el viaje que la joven ha comenzado para poder ser madre, un plan que no se plantea a corto plazo, pero para el que ya ha empezado a prepararse.

A través de sus redes sociales, Marta ha querido visibilizar lo complicado que le está siendo prepararse para ello, pues a sus 34 años y tras una revisión ginecológica, descubrió que su "reserva ovárica era muy, muy baja" para su edad, por lo que los médicos le recomendaron preservar sus óvulos de cara al futuro. Una noticia complicada que no recibió sola, pues según cuenta en todo momento ha tenido el apoyo de Diego, que además le ha ayudado en el tratamiento, siendo él quien le ponía las inyecciones diarias.

A las complicaciones del tratamiento médico, Marta tuvo que hacer frente a otro descubrimiento amargo y es que sufre endometriosis, lo que dificulta mucho más las opciones de generar óvulos y es que uno de sus ovarios no funciona con normalidad. Por eso, tras el tratamiento los médicos de Riumbau solo hallaron cinco óvulos. "Se necesitan de diez a doce óvulos para una inseminación, algo que normalmente se saca en una sola vez, pero en mi caso esto es imposible y se va a tener que repetir más de una vez porque yo no tengo tantos óvulos", explica.

"De los seis que me han extraído y me dicen que cuatro estaban madurando y se quedan congelados. Ese es el resultado de mi primer tratamiento. Cuatro. Y se necesitan de diez a doce. Y esto no te garantiza que vaya a salir bien. Voy a tener que repetir este proceso dos veces más para intentarlo una vez y es posible que no salga bien. Y tendría que volver a empezar", continúa desvelando la joven.

Además de contar su historia, Marta Riumbau ha aprovechado para mandar un mensaje de concienciación: "A veces preguntar sobre los planes de tener hijos puede ser complicado porque no sabes si esa persona lo está intentando, si no quiere tener hijos... Es muy delicado", sigue emocionada. "Quiero contar mi experiencia porque muchas mujeres pasan por esto y no tienen información. Es un tema que lo normalizas y no tiene que ser tabú".

Sus palabras han calado en sus seguidoras, que han aplaudido su valentía. "Muchas gracias Marta por contarlo", "¡Qué valiente eres! Gracias por compartir tu experiencia", "Qué importante visibilizar esto, gracias Marta por ser valiente y darle voz. Mucho ánimo", se puede leer en algunos de los mensajes. Pero no solo ha recibido el apoyo de sus fans, también de amigas como Susana Molina (32), Mery Turiel (28), Verónica Díaz (32), Ana Moya (31), además de su cuñada, Anita Matamoros (21).

