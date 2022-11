Lucía Rivera, sobre la princesa Leonor: "Me da pavor ver a una niña tan joven con tanta presión"

Aún con la resaca de los Premios Princesa de Asturias y a punto de volver al internado de Gales donde cursa segundo de bachillerato, la hija mayor de los Reyes es la protagonista de una curiosa reflexión. Lucía Rivera (24 años) ha querido dar su opinión sobre el papel institucional de Leonor (17) y defenderla de algunas de las críticas que recibe cuando aparece en actos de la agenda real.

Si hace unos días era Henar Ortiz (64), tía de Letizia (50), quien rompía una lanza a favor de la adolescente afeando los comentarios de un usuario de Twitter con la frase: "No te pases, chaval, es una niña que no puede elegir", ahora la modelo también toma la palabra. Dice estar sensible, quizá por la reciente ruptura de la relación de su padre, Cayetano Rivera (45), y Eva González (41), y no ha podido evitar sentir empatía por la Princesa.

Con una imagen de Leonor durante su visita al Pueblo Ejemplar 2022, hasta donde llegó pese a encontrarse mal lo que provocó su marcha adelantada, Lucía escribe un texto muy sincero y deja clara su opinión sobre ella.

[Henar Ortiz, tía de Letizia, sale en defensa de Leonor: “No te pases, chaval, es una niña que no puede elegir”]

La publicación de Lucía Rivera en sus 'stories'. Instagram.

"Hoy estoy sensible y viendo esas fotos he pensado en el pavor que me da ver a una niña tan joven, con una presión y responsabilidades tan grandes", empieza diciendo cogiendo ejemplo un momento en el que la heredera aparece con sus padres, recorriendo las calles de Cadavedo. El mensaje prosigue de la siguiente manera: "El precio a pagar de la Corona es inmenso y me da tanta pena pensar que una niña esté ante tantos ojos. Unos buenos y otros que la observan para criticar y hablar de ella llenos de malicia".

Sin duda, la hija de Blanca Romero (46) ha podido leer algunas de las cosas que se han dicho de la Princesa últimamente y algunos de los comentarios que su discurso en el teatro Campoamor ha suscitado al solidarizarse con los jóvenes que pasan dificultades siendo ella una privilegiada. No está de acuerdo con ellos y además cree que Leonor debería poder tener una vida más normal.

"Me entristece pensar que no pueda vivir cosas como cualquier chica de su edad. Nunca suelo meterme en estas polémicas, pero siendo no monárquico, hablamos de una niña con demasiados estándares que cumplir por el simple hecho de hacer nacido ahí. Y sólo por eso, ya la admiro profundamente", finaliza.

Sigue los temas que te interesan