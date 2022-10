Leonor cumple 17 años en medio de sus vacaciones y sin actos oficiales: las incógnitas de su celebración

El 31 de octubre es una fecha marcada en el calendario de la Familia Real. Un día como este, pero en 2005, nació Leonor de Borbón, heredera al trono de España. Este lunes, la Princesa de Asturias celebra su 17 cumpleaños junto a su familia.

Leonor está de vacaciones y ni ella ni sus padres cuentan con actividades oficiales. Los reyes, Felipe VI (54 años) y Letizia (49), tienen su agenda despejada hasta el próximo miércoles, 2 de noviembre. La Princesa de Asturias, por su parte, está libre hasta el domingo, día 6, cuando finalizará el October break. Será el lunes cuando retome sus clases en el UWC Atlantic College.

Hasta ahora se desconocen cuáles son sus planes para celebrar su 17 cumpleaños. Tampoco se han dado detalles sobre su estado de salud, después de que el pasado sábado, 29 de octubre, tuviera que marcharse de Cadavedo, elegido como Pueblo Ejemplar, por un sufrir una gastroenteritis. Lo mismo le ocurrió a su hermana, la infanta Sofía (15), que ni siquiera viajó a la localidad.

Un día antes de aquel contratiempo, Leonor brillaba en el Teatro Campoamor de Oviedo, durante la entrega de los galardones que llevan su nombre. En su aplaudido discurso, la heredera reivindicaba la cultura frente a la guerra y animaba a los jóvenes como ella a "mantener el entusiasmo" y a "aprender de los que saben, a pesar de que la situación actual no es fácil".

Con la llegada a los 17 años, la heredera al trono se sitúa en puertas de la mayoría de edad, un momento que representará un punto de inflexión en su trayectoria institucional, puesto que cuando cumpla 18 años deberá jurar la Constitución ante las Cortes Generales y abrir una nueva fase en su formación académica.

La primogénita de Felipe VI y Letizia concluirá el Bachillerato Internacional en junio de 2023, pero hasta ahora no se han desvelado cuáles serán los próximos pasos en su trayectoria académica. Aún no está decidido si iniciará primero su formación en las academias militares o sus estudios universitarios, ni tampoco si se presentará a la Ebau (la prueba de acceso a la Universidad), puesto que al haber optado por el Bachillerato Internacional, no estaría obligado a hacerla.

La otra incógnita es cuándo tendrá lugar la jura de la Constitución ante el Congreso, puesto que el Gobierno ha abierto la puerta a que no coincida con el día de su 18 cumpleaños. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez (50), apuntó el pasado mes de agosto que podría posponerse y celebrarse cuando arranque la próxima legislatura tras la celebración de las elecciones generales.

Con la mayoría de edad, Leonor pasará a ser la verdadera heredera a la Corona española. Hasta el 31 de octubre de 2023 si a Felipe VI le ocurriera algo, su esposa, Letizia, sería regente esperando que su primogénita llegara a los 18. A partir de esa fecha, la Princesa de Asturias ya puede ser proclamada Reina de España.

