Pedro Sánchez cumple 50 años: el análisis experto de sus tres 'looks' más característicos

Pedro Sánchez cumple 50 años, aunque, un año más, no podrá celebrarlo en su día exacto, ya que el presidente del Gobierno de España nació un 29 de febrero, una fecha que solo aparece en el calendario cada cuatro años. La última vez que lo festejó en su día concreto fue en el 2020, cuando cumplió 12 años bisiestos. Sin embargo, en la mayor parte de su vida ha tenido que decidir cuándo sumarse un año más, si el 28 de febrero o el 1 de marzo. Este 2022 le ocurre lo mismo, aunque la realidad es que esta semana poco tiempo tendrá para celebraciones debido a la agitada actualidad política tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente no se podrá deshacer de su traje de trabajo ni en el día de su cumpleaños, un atuendo que esconde muchos detalles imperceptibles para gran la mayoría pero que no se escapan a los ojos de los expertos en moda. Y es que al mismo tiempo que ha ido sumando años a su vida, Pedro Sánchez también ha evolucionado en su estilo, tal y como observan los que más saben de estilismos. Aunque el líder de los socialistas tiene mucho que mejorar según el análisis experto que ha realizado EL ESPAÑOL de la mano de Marta de la Joya, directora de De la Joya Personal Shopper.

Tras observar las apariciones del presidente desde que llegó a la política, se puede comprobar que opta por tres tipos de looks: uno elegante, compuesto por trajes, y dos de estilo sport, por un lado con cazadoras de cuero y por otro en mangas de camisa.

Pedro Sánchez opta la mayoría de las veces por trajes de color azul. Gtres

La estilista profesional ha analizado cada una de las propuestas fetiches de Sánchez y ha detallado los pros y los contras de todos ellos. En cuanto a la versión más sofisticada del presidente, De la Joya tiene claro que debería actualizar su armario: "Los trajes que viste Pedro Sánchez son de un estilo clásico, súper tradicional, que rozan lo aburrido. Destacan sus solapas, extremadamente finas, que están totalmente desfasadas. Ahora se llevan más anchas, más angulosas y más cortas. Es cierto que es un hombre de espalda muy ancha y no podría llevar solapas muy anchas porque si no le darían demasiado volumen en esa parte, pero también tiene una figura muy alargada, por lo que no es lo que más le favorece. Debería buscar un término medio", detalla la experta.

"Siempre los lleva con camisa blanca o azul claro, no se arriesga a más, echo de menos algo más sofisticado y complejo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau (50), es un buen ejemplo de ello, que se le reconoce por los zapatos que lleva, por cómo arriesga con los calcetines, por las solapas de sus trajes que son espectaculares...", defiende la estilista, quien le lanza una gran recomendación a Sánchez: "Podría usar trajes de doble botonadura, que nunca lleva, que además por su constitución le quedarían como un guante".

Echando un vistazo a las corbatas, De la Joya también apunta errores, mucha repetición y poco riesgo en sus propuestas: "Le pasa igual que con las solapas, son excesivamente estrechas. No le favorecen nada. Y volvemos al color liso o estampados muy pequeños, como estilista me gustaría verle con algo más actual. Y de los colores no sale nunca del azul y el burdeos". Y es que su elección de colores en los trajes tampoco suele variar demasiado: "Usa mucho el azul y también el gris. El azul como sabemos, es un color superpopular que evoca tranquilidad y paz, pero también los que visten este color son personas seguras de sí mismas y que confían en los demás, al tiempo que necesitan que los demás confíen en ellos. Digamos que es un color de un líder en un grupo. Los grises, por su parte, transmiten esa misma calma, pero al mismo tiempo indican mucha neutralidad. Y siempre es recomendable combinarlo con toques de color, como él bien hace, como con rojo, que es muy habitual en él, y así reflejas neutralidad pero con fuerza", desvela la experta.

Pedro Sánchez y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Gtres

A pesar de los aspectos mejorables que detalla la estilista, también ha advertido un punto a favor de Pedro Sánchez en sus opciones estilísticas con el paso de los años: "He percibido una evolución positiva, porque al principio vestía pantalones muy largos, que se le amontonaba la tela abajo, y ahora los lleva más cortitos, que cuando se siente se le vean los calcetines".

El traje es una segunda piel para el presidente del Gobierno en los últimos años, pues su agenda política así se lo solicita. Pero cuando los compromisos del líder son más ligeros y puede permitirse licencias a la hora de vestir, opta por looks más desenfadados.

En cuanto a esta versión, De la Joya también tiene mucho que decir: "La estética sport de Pedro Sánchez es un estilo casual y súper tradicional, vamos, en la misma línea de los trajes. Si te fijas, todas las cazadoras de cuero que luce son de cuello mao, no arriesga con una chaqueta algo más rockera, con solapas, súper actual y muy en tendencia. Además, siempre las combina con camisas de cuadros clásicas, o camisa lisa o jersey, no sale de ahí. Pienso que para transmitir una imagen más actual, podría combinar la cazadora de cuero con una camiseta con cuello panadero, o con un cárdigan que tenga el cuello de diferente color al talle de la prenda, combinarlo con fulares... que aporte pequeños detalles, esa es la clave".

El presidente tiene varias cazadoras de cuero pero todas con cuello mao. Gtres

Una vez más, la estilista confirma que Pedro Sánchez podría estar equivocándoles al escoger las tonalidades que luce: "En cuanto al color de las chaquetas vuelve a tirar por los neutros, y marrón. Yo no le recomendaría unas tonalidades tan amarillentas, optaría más por una gama más oscura, en azules o negros para sus chaquetas de piel".

Quizá el presidente del Gobierno podría celebrar su cambio de década actualizando su armario teniendo en cuenta las propuesta de la experta. Pues como bien sabe la reina Letizia (49) -compañera de colegio del propio Sánchez en Ramírez de Maeztu- la ropa esconde mensajes muy potentes que lanzan sus propios discursos sin necesidad de abrir la boca.

