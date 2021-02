Pedro Sánchez, el presidente sin cumpleaños este 2021: su día no existe, pero la Ley le dice cuándo celebrarlo

Pedro Sánchez solo ha celebrado 12 veces en toda su vida su cumpleaños, al menos en el día exacto en el que nació. Y es que el presidente del Gobierno llegó al mundo un 29 de febrero, una fecha que solo aparece en el calendario cada cuatro años.

Mientras el pasado año, que fue bisiesto, sí pudo festejar su 48 aniversario en su día, este 2021 tendrá que soplar las velas de sus 49 primaveras el 28 de febrero o el 1 marzo. Pero ¿realmente existe alguna solución para los hombres y mujeres que nacieron en el día bisiesto? Pues sí la hay, y está indicada en la Ley. En España, la normativa civil establece que, a efectos legales, los nacidos un 29 de febrero cumplen años a las 00.00 horas del día 28 de febrero.

Se estima que tan solo hay unas 5 millones de personas nacidas en este día del total de 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta, y según las leyes probabilísticas, la posibilidad de nacer el 29 de febrero es de una entre 1.461.

Pedro Sánchez, cumple 49 años pero no lo podrá festejar en su día exacto de nacimiento. Gtres

Las personas nacidas en este día tan peculiar son conocedoras de su característica especial y de hecho existe un grupo en Facebook llamado 'Yo nací el 29 de febrero' al que están suscritas 2657 personas. JALEOS se ha puesto en contacto con uno de sus miembros para conocer cuándo celebra realmente su cumpleaños. "Normalmente suelo celebrarlo el 28, para que al menos siga en el mismo mes de mi nacimiento. Y tal y como la Ley establece, cuando se podían celebrar fiestas nocturnas, aprovechaba para estar justo festejándolo a las doce de la noche del 28 al 1 de marzo cuando no es bisiesto. Pero tampoco me obsesiono, se celebra cuando se puede, es peor para mis familiares y amigos que no saben cuándo felicitarme; sin embargo, si no me han felicitado el 28 aún tienen el 1 para hacerlo, les da más margen", desvela Lidia con humor.

Lejos de cualquier anécdota curiosa, la realidad más firme que hay detrás del 29 de febrero es un desajuste del calendario. Este día tan especial aparece para compensar y ajustar el desfase que existe entre la duración de los años en el calendario y la duración real de los años que rigen los astros. El calendario presenta 365 días exactos, pero la duración verdadera consta de 365,25 días. Por tanto, cada año se pierden 0,25 días, y es por eso por lo que cada cuatro años se corrige ese desfase con la suma de un día más al mes más corto.

El 'niño bisiesto'

Para muchos admiradores de las conspiraciones y las leyendas esta fecha de nacimiento convierte a Sánchez en un "elegido". La singularidad del día en que nacieron les otorga a todos los 'niños bisiestos' unas características específicas que van más allá de lo que su signo del horóscopo o la posición de sus astros pueda revelar, y es que incluso expertos en Psicología han determinado que los nacidos en el día más peculiar de febrero "se muestran como personas carismáticas o líderes". Un liderato que Pedro Sánchez no puede más que acreditar desde su despacho del palacio de la Moncloa.

Pedro Sánchez, en su juventud, con una medalla en un evento deportivo. RRSS

Otro de los aspectos que se otorgan a las personas nacidas en día bisiesto es el hecho de que inconscientemente "se sienten especiales" y en ellos está muy presente "la idea de ser más jóvenes" por el simple hecho de que se permiten bromear con que solo celebran su cumpleaños cada cuatro años.

Además, la peculiaridad de este día hace que existan algunas tradiciones centenarias ligadas al bisiesto. Se trata de mitos y leyendas que se ponían en práctica antaño y tenían como protagonistas a los 'elegidos' que nacen en el único día capaz de desaparecer del calendario. Para algunos, resulta de mala suerte nacer en esta especial fecha, precisamente por su carácter 'oscuro' o 'mágico' de esconderse durante años y luego aparecer como por arte de magia; otros han divulgado la extraña (y machista) creencia de que este es el único día en el que las mujeres pueden proponer matrimonio a los hombres; y en algunos lugares del globo, como en Irlanda, hace no mucho tiempo, se solía dar dinero a las personas que nacían en esta señalada fecha.

