Esperanza Aguirre, con muletas y bolso al cuello en el Teatro Real: la imagen de la que todos hablan

El expresidente del Gobierno José María Aznar celebró el pasado sábado, día 25 de febrero, su septuagésimo cumpleaños en una fiesta privada en el Teatro Real de Madrid. Lo hizo acompañado por su familia, por sus amigos y miembros del PP de ayer y hoy.

Entre los asistentes figuraron la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (44); el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (61) y su esposa, Eva Cárdenas (58); y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida (47), así como los exministros del PP Ángel Acebes (64), Federico Trillo (70), Francisco Álvarez -Cascos (75), Ana Mato (63), Jaime Mayor Oreja (71), José María Michavila (62) y Alberto Ruiz-Gallardón 64).

Pero si hubo una imagen que llamó la atención de propios y extraños, esa fue la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (71), que hizo su entrada en el emblemático coliseo madrileño con dos muletas y su bolso al cuello.

La expresidenta Esperanza Aguirre accediendo al Teatro Real para celebrar el cumpleaños de Aznar.

"Tengo roto un ligamento", desveló ella misma un par de días antes en un acto al que acudió más o menos en las mismas circunstancias aunque sin el bolso a modo de collar. "No me tienen que operar. Además, es la rodilla derecha y no es molesta para el golf", declaraba, aplicándole sentido del humor a sus circunstancias. Antes de abandonar este citado acto, celebrado en el Círculo de Bellas Artes en honor de Vargas Llosa (86), Aguirre aclaraba que "no me puedo quedar más porque tengo que ir a la tienda de las rodilleras para que me la ponga un experto".

Regresando al Teatro Real de este pasado sábado, cabe apuntar que la llamativa instantánea de la expresidenta madrileña con el bolso al cuello se ha viralizado en las redes sociales. Nadie ha llegado a entender del todo por qué Aguirre no tiene a alguien a su lado que le porte el complemento donde lleva sus enseres personales, al menos, desde el coche que la llevó a la Plaza de Oriente hasta el interior del edificio donde se celebraba la fiesta.

Bolso de la firma italiana Etro.

Con un mono de terciopelo en color verde botella y una blazer oscura, la que fuera líder del PP madrileño seleccionó este bolso a juego. Una pieza de la firma italiana Etro que se encuentra agotada, pero que en su día tenía un precio de 1.250 euros. Es un diseño que se ubica dentro de la colección Rainbow de la citada marca de lujo.

Realizado cien por cien en piel de becerro, lleva el clásico estampado de la firma, además de diferentes figuras geométricas bordadas en su parte frontal. La correa es ancha y está diseñada para llevar de dos maneras: al hombro o al estilo bandolera. Quién sabe si Esperanza Aguirre ahora, al lucirlo de esta inusual tercera forma -al cuello- ha creado tendencia entre las it-girls e influencers del mundo.

