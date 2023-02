Muere Anthony Ciccone, el hermano mayor de Madonna, a los 66 años

Triste pérdida para 'la reina del pop'. Su hermano mayor, Anthony Ciccone, ha fallecido a los 66 años. Así lo ha desvelado su cuñado, el músico Joe Henry (62), a través de sus redes sociales. Hasta el momento, Madonna (64 años) no se ha pronunciado al respecto públicamente.

"Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió anoche de este plano terrenal. Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan, hace ya tantos años", comienza escribiendo el músico, esposo de Melanie Ciccone (61), otra de las hermanas de Madonna.

A continuación, el músico Joe Henry recuerda con emoción cómo era su cuñado y comparte cómo fue su relación. "Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como pueden hacerlo los verdaderos hermanos. Pero lo amaba y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar entrever". Para finalizar, expresa: "Quiero pensar que el dios en el que creyó tu bendita madre (y la mía) te tiene ahí, esperándote. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joe Henry (@joehenrymusic)

[Madonna admite sus últimas operaciones estéticas: los retoques que se ha hecho y su precio]

Anthony llevaba años alejado de su familia. El alcoholismo y la depresión lo llevaron a distanciarse de los suyos. En los últimos tiempos se le vio vagando por las calles de Michigan, viviendo debajo de un puente. Una situación dolorosa a causa de perder su trabajo en 2008 y por la que, en parte, criticaba fuertemente a su hermana Madonna.

"Soy un cero a sus ojos, una no persona. Soy una vergüenza. Si me congelo hasta morir, mi familia probablemente no lo sabría en seis meses", dijo en una entrevista con el periódico LA Times. "Nunca la amé, ella nunca me amó. Nunca nos amamos", dijo sobre su relación con 'la reina del pop'. "Mi familia me dio la espalda. Creo que he preguntado esto un millón de veces: '¿Por qué mi hermana es multimillonaria y yo soy indigente?", comentó en alguna ocasión.

Madonna también reconoció públicamente que estaban distanciados. Pero a pesar de ello, se pudo conocer que fue ella quien le pagó a su hermano un centro de desintoxicación. Aunque todavía no se ha hecho eco de la noticia, sí le ha dado 'me gusta' a las palabras que dejó su cuñado en las redes sociales.

Hasta ahora, no se han desvelado mayores detalles sobre la muerte de Anthony Ciccone. Según informan los medios estadounidenses, los registros públicos muestran que el hermano de Madonna vivió sus últimos años en Michigan, su ciudad de origen y donde creció al lado de su familia.

Sigue los temas que te interesan