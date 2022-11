2 de 10

La periodista y colaboradora ha tenido una cita muy especial, aunque no todo lo real que le hubiera gustado. Marisa Martín Blázquez se fotografía con el galán del momento, William Levy, en el plato de AR. Pero, por desgracia para ella, no es el de verdad, sino uno de cartón piedra que sirve de promoción para el estreno de su telenovela, Café con aroma de mujer. "¡Notición! Bueno, pues Will y yo oficializamos nuestra historia de amor", escribe ella tomándose a broma el posado con el que, pese a todo, ha despertado la envidia de muchas.