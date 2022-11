Esther Doña, implacable contra Santiago Pedraz: "La ruptura me dolió más que la muerte de Carlos Falcó"

Esther Doña (44 años) ha roto su silencio en el programa que presenta Sonsoles Ónega (44) en Antena 3, Y ahora Sonsoles. En una entrevista exclusiva, emitida este jueves 3 de noviembre, ha hablado abiertamente sobre su ruptura sentimental con Santiago Pedraz (63) tras el anuncio de su matrimonio en agosto de este mismo año. La viuda de Carlos Falcó ha despejado todas las incógnitas sobre esta misteriosa separación.

"Necesitaba este tiempo para sanar todo lo que me había pasado, para encontrar una explicación" le confesó Esther Doña a Sonsoles Ónega nada más sentarse en el plató. Inmediatamente después comenzó a explicar los hechos. "Él era un tema (el matrimonio) que había comentado meses atrás. Nuestra relación ha sido muy pasional, muy intensa, quizás por eso se rompió. Con el paso del tiempo he visto que éramos completamente incompatibles".

Doña explicó que el juez Pedraz le propuso matrimonio en Menorca sin antes hablar con su madre para la pedida de mano formal. Tal y como comentó, fue un día que tuvieron una cena con amigos y después, se fueron al hotel. Allí tuvo lugar el emotivo momento. "Cuando llegamos me pidió matrimonio. Me dio el anillo y una nota muy bonita".

Esther Doña en la entrevista con Sonsoles Ónega. Antena 3

Acerca de la portada de ¡HOLA!, en la que la expareja anunció que se casaba y que fue publicada poco después de que Santiago Pedraz terminara la relación por WhatsApp, Esther Doña explicó: "Hicimos la entrevista, las fotografías, todo muy bonito y bien. Esa revista estaba ahí para salir, hicimos el reportaje un mes antes de que saliera. Y el día 20 de agosto me manda el WhatsApp". En un principio, la viuda de Carlos Falcó pensó que se trataba de un arrebato y que se arreglaría. Pero no fue así. De hecho, desde entonces ella no ha vuelto a saber nada del magistrado.

"A día de hoy me alegro porque he conseguido encontrar la paz. Ese matrimonio habría sido absurdo. Somos personas distintas", reflexionó Esther Doña, quien a pesar de mostrarse más tranquila, reconoció que estuvo muy dolida.

[La inesperada confesión de Esther Doña tras su ruptura con Santiago Pedraz: "Sigo enamorada de Carlos Falcó]

Esther Doña y Santiago Pedraz en Sevilla. Gtres

"Lo he pasado mal, y mira que murió Carlos y después mi padre… Han sido momentos muy duros... Bueno, pues creo que no me ha dolido tanto como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia, ha sido muy traumático. Que no se me explique por qué… Ahora no sé si lo entiendo o es que me da igual", aseguró.

A día de hoy, Esther Doña siente que Santiago Pedraz utilizó su relación para ganar proyección. "El juez es una persona que pinta, lleva pintando toda la vida, ¿quién lo conocía? nadie. El arte de Pedraz ha sido conocido por su relación con Esther Doña", comentó a Sonsoles.

La viuda de Carlos Falcó terminó la conversación dejando claro que, de momento, no se encuentra en ninguna relación sentimental. "No tengo a nadie, ni ganas, pero si un día conozco a alguien y a esa persona le gustan las cámaras, no llegaremos a nada", aseguró.

