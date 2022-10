La inesperada confesión de Esther Doña tras su ruptura con Santiago Pedraz: "Sigo enamorada de Carlos Falcó"

El 31 de agosto de 2022, la vida de Esther Doña (44 años) daba un giro radical tras confirmar su ruptura sentimental del juez Santiago Pedraz (63), justo una semana después de anunciar su compromiso en una revista del corazón.

Todo parecía idílico en la pareja cuando, a mediados de agosto y tras celebrar su primer aniversario de amor, anunciaban su boda en portada de una revista. Sin embargo, y apenas 24 horas después de la publicación de la exclusiva, el entorno de Pedraz filtraba que el magistrado había roto su relación con Esther tras haber descubierto que ella "no era como él creía".

Desde entonces, la viuda del marqués de Griñón, Carlos Falcó, ha intentado retomar su vida lejos del juez de la Audiencia Nacional y procurando no pronunciarse en exceso públicamente. No obstante, este pasado miércoles, 26 de octubre de 2022, ha roto su silencio, en exclusiva, en el flamante programa que presenta Sonsoles Ónega (44) en Antena 3, Y ahora Sonsoles.

La expareja formada por Esther Doña y Santiago Pedraz en un evento público en junio de 2022. Gtres

La modelo se ha sincerado como nunca en el citado programa, llegando a emocionarse por momentos. De sus sentidas manifestaciones, ha llamado poderosamente la atención de propios y extraños una inesperada confesión de Doña. "De quién he estado enamorada y sigo estando enamorada es de Carlos Falcó, de mi marido", ha asegurado Esther, embargada por la emoción.

Fue el 20 de marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia de coronavirus, cuando el marqués perdió la vida y su viuda continúa sin poder hablar de su figura sin que le brote la emoción y la nostalgia. "Echo mucho de menos a Carlos, todavía me emociono", sostiene Doña durante la suerte de entrevista, mientras acaricia a su perrita Chloé, un bichón maltés que le regaló su difunto esposo.

En lo que respecta a su amor frustrado por el juez Pedraz, Esther tiene claro que no hay vuelta atrás. Si bien en un principio abrigó la esperanza de recuperar la relación, ahora la maniquí sabe que no será posible. "Han pasado ya casi dos meses y ya me siento preparada", asegura Doña. Confiesa la viuda de Carlos Falcó sus miedos a confesarse por ser Pedraz un hombre con poder: "Necesitaba que pasara un poco de tiempo por que sabía que no me iban a creer, todos se iban a poner de parte de Santiago porque es un juez de la Audiencia Nacional".

Se prevé que haya más confesiones de Esther Doña en las próximas emisiones de Y ahora Sonsoles. La viuda del marqués de Griñón y el juez de la Audiencia Nacional explicaron hace unas semanas lo sucedido con su ruptura, en conversaciones con la revista ¡HOLA!. Cada uno dio su versión, dejando claro que se trató de un inesperado final que en solo días pasó del compromiso a la ruptura.

Esther Doña y Santiago Pedraz en un acto público en Sevilla. Gtres

El 22 de agosto, Esther Doña se mostró feliz al confirmar que el anuncio de su boda con Santiago Pedraz estaba a punto de salir. Sin embargo, dos días más tarde, con la revista en los kioscos, el juez se puso en contacto con la mencionada revista, asombrado por la noticia. "Rompí la relación el pasado 12 de agosto", aseveró.

Inmediatamente después, la revista habló con Esther Doña, quien en un primer momento actuó con recelo, pero finalmente acabó por confirmar que Pedraz había roto su relación y por consiguiente, cancelado su boda, mediante un mensaje de WhatsApp. Pero ¿qué llevó al juez a tomar esta drástica decisión en tan poco tiempo?

"Esther ha cambiado. Ya no es la persona de la que me enamoré. Es muy doloroso, muy triste", explicó Santiago Pedraz sin querer entrar en mayores detalles. Contundente, sólo aseguró que la relación llegó a su fin y que no había marcha atrás en su decisión. "No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella", aseveró.

"No voy a hablar mal de ella porque no la quiero perjudicar de ninguna manera, pero hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó. Por eso me planté y rompí y por eso no me voy a mover", añadió.

