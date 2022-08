Esther Doña y el juez Santiago Pedraz anuncian su boda: "Fue una sorpresa totalmente inesperada"

Inseparables desde que comenzaran su historia de amor hace justo un año, Esther Doña (44 años) y el juez Santiago Pedraz (63) acaban de anunciar, pletóricos, su compromiso. La pareja se dará el 'sí, quiero' en 2023 y lo ha hecho público a través de un emocionante reportaje fotográfico.

Este miércoles 24 de agosto de 2022, Esther y Santiago han posado en la revista ¡HOLA! para desvelar el excelso e insuperable momento que atraviesan, así como han deslizado los primeros detalles de ese enlace matrimonial que promete convertirse en uno de los compromisos más importantes del papel cuché.

Una boda que, como adelantan los futuros contrayentes, les gustaría que tuviese lugar a principios de verano de 2023 en Madrid, aunque aún no han comenzado con los preparativos: "Será el año que viene, ya que este año no nos da tiempo a organizar todo. Nos encantaría que fuera a principios de verano, pero aún es sólo un deseo. Lo único que tenemos claro es que la idea es celebrar la boda en Madrid".

La portada de '¡HOLA!' donde la pareja anuncia su compromiso.

Reconociendo que no se esperaba la petición de compromiso en absoluto, Esther revela que ésta tuvo lugar hace unos días en Menorca, durante unas vacaciones con amigos. Pedraz la sorprendió con una romántica carta en la que le confesaba sus sentimientos.

"Fue una petición muy emotiva. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que expresaba abiertamente sus sentimientos hacia mí y un anillo precioso que, como él dice, va a juego con mis ojos", sostiene Esther en la citada publicación. Y añade, embargada por la emoción: "He de reconocer que, al principio, me quedé en shock. Fue una sorpresa totalmente inesperada y yo no dejaba de hacerle preguntas y más preguntas. Él insistió y, finalmente, por supuesto, me respuesta fue 'sí'".

No esconde la que fuera mujer de Carlos Falcó que en 365 días su vida ha dado un gran viraje de forma acelerada, pero ella se deja llevar por lo que dicta el corazón: "Es cierto que nuestra historia ha ido a toda velocidad, pero es que el tiempo es relativo en el amor: si encuentras a la persona que te hace feliz, se ha de ir a por todas".

Por el momento, Doña no se plantea la maternidad porque, aunque tampoco es algo que descarte de pleno, desea disfrutar al máximo de Santiago, en quien ha encontrado a su gran amor cuando pensaba que ya no volvería a enamorarse. Qué duda cabe de que se trata del broche de oro perfecto a una relación que comenzó en verano de 2021.

Fue bajo el abrasador sol de agosto cuando se confirmó que Esther Doña, la marquesa viuda de Griñón, estaba enamorada de nuevo, año y medio después de la muerte de Carlos Falcó. El hombre junto al que paseaba, cómplice y agarrada del brazo por las calles de Madrid, no era otro que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Esther Doña y el juez Santiago Pedraz en un evento de Moët & Chandon, en Madrid. Gtres

El 11 de agosto de 2021 una revista del corazón informaba de que la marquesa viuda de Griñón mantenía una relación sentimental con el juez. En las fotografías que acompañaban a la información, Doña y Pedraza paseaban e incluso se regalan varios besos por las calles de la capital.

Esther y el magistrado, "ya no se esconden y hacen planes de verano juntos", añadía la revista. La realidad es que a la luz de las románticas imágenes y a tenor de sus circunstancias actuales, ambos no pueden estar más felices e ilusionados con esta nueva etapa que se inicia en sus vidas.

Santiago Pedraz es uno de los magistrados más relevantes del panorama español, cuya fulgurante trayectoria lo ha llevado a adquirir una llamativa repercusión mediática por la aplicación objetiva de las leyes en determinadas sentencias judiciales de casos que han llegado a sus manos.

En diciembre de 2020 pasó a ser titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ocupando así el puesto más alto en el escalafón de cuantos jueces aplicaron a aquella plaza.

