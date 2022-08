Así es el gran chalé que María Patiño ha comprado en Fuerteventura por más de medio millón de euros

"Desde que perdí a mis padres, tomé la decisión de vivir el presente y no planificar el futuro. Llegaste tú, Fuerteventura y me enamoraste. Somos muy parecidas, salvajes, solitarias y universales. Ya me perteneces de por vida". Esta frase escrita recientemente por María Patiño (51 años) en sus redes sociales encerraba un secreto que ahora se ha desvelado. La periodista ha tomado una de las decisiones más sorprendentes de su vida: comprarse una casa, y lo ha hecho en las islas Canarias.

No sería algo extraño si la presentadora no se hubiera cansado de repetir que prefiere vivir de alquiler. De hecho, su espectacular ático madrileño por el que paga unos 2.500 euros de renta es el claro ejemplo de esta filosofía. Sin embargo, al fin ha optado por convertirse en propietaria adquiriendo un espectacular chalé valorado en 650.000 euros en Fuerteventura, según informa la revista Semana en su portada de este miércoles.

Tanto María como su marido, Ricardo Rodríguez (45), son dos enamorados de la zona, donde suelen pasar sus vacaciones y ahora ya tienen una razón más para regresar cada año. Es un sueño cumplido para ambos y disponen de espacio de sobra para invitar a amigos y familiares, pues la vivienda cuenta con 229 metros cuadrados.

[El espectacular ático de María Patiño: terraza con vistas y decoración con toques budistas]

Portada de la revista 'Semana' de este miércoles 24 de agosto.

El nuevo refugio paradisíaco de Patiño se encuentra muy cerca de la playa y del casco viejo de la pintoresca localidad de Corralejo. Está distribuido en dos plantas, con tres dormitorios, dos baños y una zona exterior con barbacoa adornada con grandes palmeras. Eso sí, no tiene piscina. El precio que ha pagado por el inmueble podría parecer una cifra elevada, pero en la zona hay villas similares que superan el millón de euros.

La planta baja es donde está el salón, la cocina, dos cuartos y un aseo. La superior tiene mucho encanto, ya que dispone de un magnífico porche acristalado que da a la terraza, desde la que se puede ver la Isla de Lobos, un espacio natural protegido muy visitado por los turistas, al igual que el parque natural de dunas. La pareja irá acondicionando su hogar de vacaciones poco a poco para ponerlo a su gusto, pero sin duda la elección es perfecta ya que están rodeados de naturaleza, como a ellos les gusta.

Este verano María no se ha cansado de declarar públicamente su amor por Fuerteventura y ha compartido imágenes de sus paseos por el casco antiguo de Corralejo y de sus magníficas playas donde ha practicado uno de sus deportes favoritos: el surf. A sus 51 años está en plena forma y puede presumir de un cuerpo diez. También han pasado jornadas marítimas a bordo de un yate y acompañados de varios amigos de la isla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508)

Ahora, con esta inversión inmobiliaria, la presentadora de Socialité sella definitivamente su romance con la isla. Pronto regresará a Madrid para reincorporarse al trabajo, tanto en Sálvame y Deluxe como en el programa que conduce en solitario y que durante este tiempo ha presentado Nuria Marín (40).

Sigue los temas que te interesan