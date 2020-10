Quién es JuanLu De Paolis, el directivo italiano y pareja sentimental de Nuria Marín desde hace casi 20 años

Nuria Marín (39 años) se ha convertido en una de las presentadoras estrella de la Nuria Maríncadena de Fuencarral, Mediaset. Su último trabajo ha sido en Hormigas Blancas, pero antes de este se suman a su currículo espacios como Cazamariposas, La habitación del pánico o La casa fuerte, entre otros y más recientes. Un trabajo en televisión que le ha otorgado la oportunidad de darse a conocer ante el gran público. Sin embargo, existe una parcela que Marín siempre ha guardado con especial ahínco y recelo: la sentimental. Poco dada a hablar de su vida privada, la catalana evita al máximo estas cuestiones en público.

Entiende que estar expuesta no es óbice para que se tengan que conocer todos los aspectos de una persona. Pese a este pensamiento, en las últimas horas ha relajado ese celo para sus seguidores de Instagram. En una ronda de preguntas en dicha red social, sus fans se han interesado por su relación sentimental y ese hermetismo que siempre la rodea. Ella, contra todo pronóstico, no ha tenido inconveniente en presentar de nuevo a su novio, JuanLu De Paolis. Así como ha hecho en algunas entrevistas, aunque puntuales. "Tengo novio desde hace mogollón de tiempo", aseguraba para añadir, con tintes de humor: "Nos conocimos en la facultad hace dos millones de años".

JuanLu y Nuria Marín en las calles de Barcelona en 2016. Gtres

Dos millones de años, no, pero sí casi 20 años juntos. Nuria Marín y De Paolis cumplirán en febrero de 2021 dos décadas, y se han convertido en una de las parejas más sólidas del panorama televisivo. Y ante la pregunta de por qué nunca ha posteado nada junto a su novio, Nuria responde con naturalidad: a él no le gusta aparecer en los medios de comunicación, ni en las revistas. Huye del foco, y de sentirse y verse expuesto. Prueba de ella es lo que publicó Marín cuando celebraron sus 18 años juntos: "Cena de aniversario con mi chico, que no quiere salir en la foto ni que cuente que llevamos 18 años juntos".

Se trata de una relación fortalecida, de años, edificada y sólida, pero con un claro pacto tácito entre ellos: no pregonarlo en las redes sociales, pero tampoco esconderse. "Nunca le he pedido que salga en los vídeos, no le gusta aparecer en pantalla, trabaja detrás de las cámaras. Los amigos de mi novio se han reído de él por salir en revistas cuando nos han pillado juntos", ha asegurado Marín, para sorpresa de algunos. Y es que, JuanLu es periodista, como Nuria, pero en otra rama de la profesión. Él, natural de Italia, es Director de Contenidos del programa Salvados, presentado por Jordi Évole (46) en La Sexta.

JuanLu en su imagen de perfil de Twitter.

En estos momentos, se encuentra en ERTE, ya que la cadena les ha comunicado que hasta 2021 no se producirán más programas. Además, fue guionista de la agencia 12 monos y del programa Una Altra Cosa (TV3), de Andreu Buenafuente (55), y guionista y coordinador de guión de programas como Homozapping (Antena 3) o Fenómenos (La Sexta). También se atreve con la literatura: coautor de los libros Lo que vendría a ser la historia de España y Lo que vendría a ser la historia de la tele (Planeta).

Pese a compartir profesión, Nuria reconoce que JuanLu no maneja los contenidos de corazón: él está centrado en la actualidad política, como puede comprobarse en su Twitter, donde desgrana esta actualidad con verdadero criterio y fervor. Estos últimos días ha seguido pormenorizadamente el caso Mainat. "A mí me encanta ver lo que a él le gusta que son, sobre todo, los informativos, pero respeta mucho la prensa del corazón. Vemos un rato el Deluxe y otro La Sexta Noche", aseguraba hace un tiempo Marín haciendo referencia a los gustos televisivos en casa.

De hecho, prueba de que no le gusta asomarse en exceso a las redes sociales para mostrar su lado más personal es que solo dispone de Twitter, ni siquiera tiene Instagram o Facebook. Pese a la solidez de la relación, no están casados y no tienen hijos, de momento. La maternidad es algo que Nuria Marín no descarta. Es más, le gustaría ser madre. "A ver si en los próximos cinco años os puedo dar la noticia", le ha respondido a un seguidor. En esta línea, cabe destacar que Marín está especialmente solidarizada con las mujeres que se convierten en madres pasados los 40.

Ya se sabe que Paula Echevarría no es precisamente mi mejor amiga, pero me molesta leer titulares que dicen que está embarazada “A SUS 43 años”. ¿Sabemos cuánto tiempo lleva intentándolo? ¿Si le ha costado? ¿La noticia es que es madre mayor? Venga, ¡más presión! — Nuria Marín (@nuriasecret) September 24, 2020

Hace unos días, cuando Paula Echevarría (43) anunció su embarazo, Nuria 'denunció' públicamente el tratamiento que algunos medios de comunicación hicieron de la noticia, al destacar en el titular los 43 años de la pareja de Miguel Torres (34). "Ya se sabe que Paula Echevarría no es precisamente mi mejor amiga, pero me molesta leer titulares que dicen que está embarazada "A SUS 43 años". ¿Sabemos cuánto tiempo lleva intentándolo? ¿Si le ha costado? ¿La noticia es que es madre mayor? Venga, ¡más presión!", posteó.

En otro orden de cosas, hace un tiempo, durante una entrevista a la revista Semana, Nuria confesaba que el casamiento tiene para ella más bien un efecto práctico: "Llevo tanto tiempo con mi novio y me va tan bien, que me da miedo casarme y estropearlo. Se nos ha pasado el momento, pero si algún día tenemos hijos lo haremos para arreglar papeles". Sea como fuere, la relación de Nuria Martín y JuanLu no es la única. Son muchos los ejemplos de periodistas que deciden unir sus vidas. Susanna Griso (50) y Carles Torres (53), Antonio García Ferreras (54) y Ana Pastor (42), Carme Chaparro (47) y Bernabé Domínguez o Iñaki López (47) y Andrea Ropero (36), son otros ejemplos del éxito del tándem periodístico.

La Nuria más desconocida

Sus inicios en el mundo del periodismo fueron en la conocida y desaparecida revista de adolescentes Super Pop. Después de tres años, dio el salto a la televisión catalana. Ya es toda una veterana en los programas de entretenimiento de La fábrica de la tele, productora en la que continúa en la actualidad. Es toda una veterana, que empezó coordinando y con el paso del tiempo acabó dirigiendo y presentando.

Le gusta mucho el deporte, cuidarse y siente fascinación por los tratamientos de belleza. Además, ha hablado públicamente sobre sus complejos, asegurando que no le importaría pasar por el quirófano si en algún momento fuese necesario. Si algo es evidente es que la catalana es bastante polifacética. Desde el año 2014 es administradora de Construccions Gabriel Marín SL, empresa dedicada al sector inmobiliario y que, además, fundó su padre. En esta compañía, la presentadora figura como administradora solidaria junto a su hermana Blanca.

