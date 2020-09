Ana Pastor estrena nueva temporada de 'El Objetivo': sus novedades

La periodista Ana Pastor (42 años) estrena este domingo en La Sexta la octava temporada de El Objetivo, un inicio de curso que arranca con más incertidumbre que nunca por la pandemia del coronavirus: "Nunca hemos empezado una temporada con tantas preguntas a todos los niveles", admite la periodista.

El programa, que fue visto por una media de 1,1 millones de espectadores la temporada pasada, regresa al horario de máxima audiencia del domingo con una doble entrevista al ministro de Sanidad, Salvador Illa (54), que responderá a las preguntas de Pastor y a las de un grupo de ciudadanos representantes de diferentes sectores de la sociedad.

"No hay nada parecido a lo que hemos vivido estos meses y no hay nada parecido a lo que está por venir. Incluso en los peores escenarios no queríamos creer que esto pudiera ocurrir y ya está aquí. Nunca hemos empezado una temporada con tantas preguntas a todos los niveles", reconoce la madrileña.

Ana Pastor vuelve a ponerse al frente de 'El Objetivo' en su octava temporada. Antena 3

Con un plató más grande y con 30 metros cuadrados de pantallas, Pastor y su equipo seguirán poniendo el foco en los datos para intentar contextualizar y explicar cada domingo al espectador lo que está sucediendo: "Son la seña de identidad del programa", recalca la presentadora.

"Cuando nació el programa en 2013 ya éramos un programa raro de datos en 'prime time', pero ahora hay que pegar un salto más", explica la periodista, que asegura que el hecho de que el equipo haya estado trabajando durante el confinamiento, les "ha servido de experiencia" para lo que ahora llega.

El trabajo de verificación de datos, que en el día a día desarrollan en Newtral, les ha dado "músculo como equipo" durante estos años, según cuenta Pastor, que se muestra "absolutamente" convencida de que en la actualidad es más importante que nunca verificar los posibles bulos viralizados durante la pandemia.

Ana Pastor reconoce que se enfrenta a la temporada más complicada debido a los acontecimientos que vivimos. Gtres

"Ahora hay más gente que verifica, antes estábamos solos y ahora hay un incremento brutal. Ha llegado para quedarse, pero creo que no sólo hay que hacerlo con campañas electorales o a unos partidos sí y a otros no, tiene que ser transversal y continuo", apunta.

Otra de las novedades que tendrá El Objetivo en esta nueva temporada será la incorporación de un espacio llamado 'Tenemos que hablar', que se emitirá cuando no haya entrevistas y en el que dos personas del ámbito de la política, lo social, lo cultural o lo económico se sentarán a dialogar.

Se trata de hablar de lo que les separa pero sobre todo de encontrar puntos en común, algo "muy importante" en un momento en el que "España está tan polarizada", afirma la comunicadora, que añade que el programa también contará de nuevo con 'El Españolisto', un espacio con consejos para evitar que "nos cuelen noticias falsas".

Haciendo balance del trabajo de estos años, Pastor echa la vista atrás y reconoce que tiene alguna "espinita clavada": entrevistar a Mariano Rajoy. "Otra espinita es (Ángela) Merkel", admite.

