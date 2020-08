Nando Escribano, nuevo colaborador de 'Espejo Público' tras su salida del grupo Mediaset

A mediados del pasado mes de junio, Nando Escribano (32 años) se despedía de la audiencia de Mediaset desde el programa La última cena. El presentador del extinto programa Cazamariposas iniciaba una nueva etapa lejos de la cadena de Fuencarral tras su incursión en 2011. La despedida tuvo lugar al final del espacio que lideraba los viernes, cuando Nuria Marín (38) apareció en plató para despedirse de su compañero de batallas.

"Te lo he puesto en la nota, pero tienes alas muy grandes para volar donde quieras. Ponte un punto en el horizonte y vuela más lejos todavía, no mires al suelo, al cielo", aseguró, emocionada, la presentadora. "Eres muy grande, de verdad, estoy muy agradecido por haber formado parte de esta familia", atinó a responderle Escribano.

Nando Escribano durante su debut en Antena 3.

"Quiero mandaros un beso muy fuerte por todos los mensajes que he recibido por Twitter e Instagram después de mi despedida de ayer, después de 10 años en una productora en la que me lo he pasado súper pipa. Nos vamos a ver muy pronto", posteaba Nando horas más tarde en su Instagram.

Ahora, meses más tarde, se conoce por fin cuál era ese proyecto laboral por el que decía adiós a la productora La fábrica de la tele: se ha convertido en el nuevo colaborador del programa Espejo Público, en Antena 3. El espacio ha creado este viernes una nueva sección llamada ES Plash, y en ella trabaja Escribano. Puede que de manera puntual, este viernes Nando también ha intervenido en otra sección para hablar de la histórica decisión del rey Juan Carlos de abandonar España.

Sus inicios en Telecinco

Mucho antes de Cazamariposas, el joven periodista comenzaba sus andaduras en la empresa de Paolo Vasile (67) como redactor de Informativos Telecinco, pasando después por varios programas de La Fábrica de la Tele. Al poco tiempo, Nando se estrenaba frente a las cámaras, aunque aquel debut nada tiene que ver con su actual faceta como reconocido presentador. Su primera aparición en pantalla tuvo lugar en 2011 en el programa Sábado Deluxe (por aquel entonces, llamado Sálvame Deluxe), cuando la productora decidía realizar la versión VIP de un exitoso formato que había aterrizado en Telecinco: La Caja.

Se trataba de un programa en el que los famosos debían enfrentarse a su pasado y sus miedos dentro de una caja interactiva gigante. Aquella Caja Deluxe presentó una importante novedad en su dinámica con respecto a la de los anónimos: habría una sección de 'terapia de choque' en la que un psicólogo diría a los famosos todo aquello que no querían escuchar. Nando Escribano formaba parte de Mediaset desde 2011. Pero aquel psicólogo no era realmente un profesional de la salud mental, sino un joven y atractivo actor que se convirtió en el mayor azote de los personajes del Deluxe: Nando Escribano: "Mi primera experiencia frente a las cámaras fue en La Caja Deluxe en la que hacía de actor y me hacía pasar por un psicólogo que les decía a los famosos lo que todos piensan de ellos y nadie se atreve a decirles", afirma en la biografía online de su agencia de representación. El rol de Nando en La Caja Deluxe fue muy cuestionado por los psicólogos. La Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos de Cataluña reconoció en su momento haber recibido numerosas quejas de sus colegiados por supuestas vulneraciones de principios éticos y profesionales, por lo que estudió los contenidos del programa, concluyendo que el Colegio no avalaba el formato ni participaba en su confección. Nando en 'La caja Deluxe'. Mediaset

Las intervenciones del presentador en aquel programa eran especialmente duras, por lo que se cuestionaba su efectividad en la supuesta ayuda que el formato trataba de brindar a los personajes que pasaban por la caja. Una de las más recordadas es la de Chiqui (35), en la que la voz de La Caja Deluxe presentaba a Nando como "un estudiante de psicología al que expulsaron de su universidad en España y ahora estudia en una americana en la que ponen en práctica técnicas de choque".

"Todos los que se ríen ahora con tus gracias se están riendo mucho más a tus pequeñas espaldas, no contigo, sino de ti", "tus vídeos no hacen gracia" o "lo único bueno que tienes es que eres ignorante y eso te viene bien", fueron algunas de las lapidarias frases que Nando Escribano dedicó a la exconcursante de Gran Hermano 10.

