Lluvia de críticas a 'Sálvame' por su inesperado homenaje a Olivia Newton-John

En la noche del pasado lunes 8 de agosto se conocía la noticia del fallecimiento de la actriz Olivia Newton-John a los 73 años de edad en su rancho de California. Así lo anunciaba su esposo John Easterling, en sus redes sociales: "Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama".

Para homenajear a la protagonista de la famosa película Grease, desde Sálvame han querido dedicarle los primeros minutos de su formato. Nada más empezar el programa de Telecinco, le dedicaban unas emotivas palabras: "Hay historias de amor que empiezan en verano, pero que terminan siendo eternas. La de Sandy en Grease marcó a toda una generación y aún hoy, lo sigue haciendo. Sus canciones han sido la banda sonora de esos besos que nunca se olvidan. Como dice Danny, gracias a ella, nuestras vidas fueron mejores".

Posteriormente, Adela González aparecía en directo caracterizada como Sandy en el famoso filme americano interpretando Hopelessly Devoted To You, junto a Rafa Mora que aparecía caracterizado de Danny Zuko, el personaje que interpretaba John Travolta. Segundos después era María Patiño la que hacía acto de presencia en el programa, también caracterizada de Sandy para interpretar la mítica You’re The One That I Want, bailando junto a Rafa Mora.

Pero su personal homenaje a la actriz protagonista de Grease no ha gustado mucho a los televidentes de Telecinco, que no han dudado en criticar duramente lo presenciado en los primeros minutos de Sálvame Limón. De hecho, las redes sociales se han inundado de opiniones hacia la interpretación de los colaboradores, calificándola de "falta de respeto", "mal gusto" o "insultante".

[Los amores de Olivia Newton-John: el padre de su hija, un novio desaparecido y el hombre de su vida]

La falta de respeto y la falta de pudor no tiene límite 🥺🙈#yoveosálvame — *Moni ⚖️* (@_moni_m) August 9, 2022

Era necesario el mal gusto de poner a Rafa Mora como Travolta?? Repulsión es la palabra.#yoveosálvame — FaMalDa (@FaMalDa2) August 9, 2022

A este paso a John Travolta le da otro disgusto al ver a Rafa Mora haciendo de Danny Zuko. #yoveosalvame — Mia. (@arizonadirtbags) August 9, 2022

Me parece hasta insultante que ni para un playback se sepan esta canción que tiene más años que ellos. De lo de Rafa Mora,mejor ni hablamos🤢 #yoveosalvame — Angelica Garcia (@kachupina) August 9, 2022

Si no lo digo reviento, me parece fatal que estén caracterizadas de Olivia Newton John #yoveosalvame — José💜 (@joseerv1401) August 9, 2022

Sigue los temas que te interesan