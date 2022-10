El príncipe Harry publicará sus memorias en enero de 2023: el motivo de su retraso y la tensión en Buckingham

En julio de 2021 se daba a conocer que el príncipe Harry (38 años) trabajaba en la publicación de su biografía, en colaboración con el escritor J.R. Moehringer. Se trata de un libro íntimo y sentido del que se han desvelado algunos detalles y que ya tiene fecha de lanzamiento.

Según informa la prensa británica, el texto saldrá a la luz el próximo 10 de enero de 2023 y no este otoño, como se tenía previsto. Inicialmente, como parte de un acuerdo multimillonario de tres títulos con Penguin Random House, se esperaba su lanzamiento para la fecha en curso. Sin embargo, la muerte de la reina Isabel II ha cambiado los planes.

Más allá del período de duelo por el fallecimiento de la soberana, tras su partida el príncipe Harry ha querido hacer una serie de modificaciones. El pasado mes, The Mail on Sunday informaba que el duque de Sussex intentaba bajar el tono de su autobiografía por miedo a que sus declaraciones no cayeran muy bien después de la muerte de Isabel II.

De acuerdo con el grupo editorial, el duque de Sussex abordará sus experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida. Además, el libro retratará sus vivencias desde su niñez hasta el presente. Entre ellas, su periodo como representante de la Casa Real británica, las dos veces que viajó a Afganistán como militar y su papel de padre y marido.

Hace unos meses, Penguin Random House advertía que Harry dejará al descubierto su lado más "personal, honesto y cautivador" para mostrar a los lectores que "detrás de todo lo que creen saber se esconde una historia humana inspiradora, valiente y edificante". No obstante, es probable que el contenido íntegro se mantenga en secreto hasta su publicación.

Según la prensa local, desde Palacio han revelado que, hasta ahora, a ningún miembro de la Familia Real se le ha dado la oportunidad de leer el texto antes de que se haga público. La Corona ya había quedado muy sorprendida cuando en 2021 salió a la luz que el duque de Sussex trabajaba en este proyecto.

Después de la polémica entrevista que él y Meghan Markle (41) concedieron a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey (68) en marzo de 2021, en la que criticaron abiertamente a la Casa Real británica, cualquiera de sus declaraciones generan tensión en el Palacio de Buckingham. Tras el Megxit, la relación de los Sussex con el resto de los miembros no ha sido buena, por lo que existe mucha expectación en torno a los detalles que el hijo menor de Carlos III (73) pueda revelar en sus memorias.

El pasado mes de febrero, un allegado del príncipe Harry aseguraba al Sunday Mirror que el texto incluirá revelaciones que "sacudirán el núcleo de la monarquía británica" y que serán particularmente críticas con la esposa de su padre, la reina consorte Camilla (75).

