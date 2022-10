Henar Ortiz, tía de Letizia, sale en defensa de Leonor: “No te pases, chaval, es una niña que no puede elegir”

Los Premios Princesa de Asturias siguen dando mucho que hablar por el número de anécdotas inesperadas que se han sucedido este 2022. Además de los muchos piropos que ha recibido la Familia Real por su papel en todos los actos que integran estos galardones, también ha surgido una encendida polémica en redes que tiene como invitada sorpresa a la tía de Letizia (50 años). Henar Ortiz (64) ha salido en defensa de la princesa Leonor (16) con unas palabras no exentas de controversia.

Lo ha hecho en Twitter, comentado una publicación de otro usuario en la que criticaba duramente una parte del discurso de la heredera al trono en la ceremonia de entrega de los premios. Esto es lo que escribía: "La princesa Leonor: 'Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil'. Ella estudia por 80.000 euros en el elitista Atlantic College de Gales, el instituto más caro del mundo".

Esto ha sido compartido por más de 2.000 personas y casi 500 han comentado la cuestión, entre ellas Henar Ortiz que, sorprendentemente, en esta ocasión rompe una lanza en favor de Leonor. Resulta inusual, ya que en el pasado ha criticado duramente a la institución y en especial al rey emérito, contra el que arremetía el pasado mes de mayo tras la visita a España de Juan Carlos I (84).

No te pases, chaval:es una niña.

Además no puede elegir. Terrible e injusto, pero así es. Están expuestas desde bebés. Y ahora utilizadas. https://t.co/lSgW3i2HMU — Henar Ortiz Álvarez (@HenarOrtiz) October 29, 2022

Sin embargo, esta vez no está en absoluto de acuerdo con los ataques que ha recibido la Princesa de Asturias y reacciona a uno en concreto. Un tuitero se suma al hilo del anterior comentario y escribe: "Tiene la cara dura propia de un Borbón. Asco". Henar no lo duda y le responde con contundencia: "No te pases, chaval, es una niña".

Hasta aquí todo bien, aunque la frase continúa con un dardo a la Casa Real, que vuelve a colocarla en el ojo del huracán. "Además, no puede elegir. Terrible e injusto, pero es así", continúa dejando claro que Leonor se debe a su puesto como sucesora de Felipe VI (54) algo que le viene impuesto y que, según sus palabras, no es discutible. A continuación, la tía de la Reina manifiesta su opinión sobre el papel de la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. "Están expuestas desde bebés. Y ahora utilizadas", escribe.

Leonor y Sofía, en los Premios Princesa de Asturias. Gtres.

Con estas palabras, Henar Ortiz vuelve a estar de actualidad. Sus declaraciones sobre los Borbón siempre desatan la polémica y ella no tiene reparos en decir lo que piensa, moleste a quien moleste. Se define abiertamente como republicana, seguidora del venezolano Nicolás Maduro (59) y de izquierdas.

En su perfil de Twitter se pueden encontrar varios tuits atacando a la realeza. En 2018 afirmó: "Los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa" a raíz del escándalo Corinna Larsen (58). Un año antes había criticado duramente al Rey por su actitud en el problema de la independencia de Cataluña: "Tenemos a deportistas como Nadal o Gasol pidiendo diálogo, como si fueran reyes. Y tenemos al Rey en plan Sergio Ramos cantando a por ellos".

