Sabemos cuándo presentará Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes, su colección de ropa: todos los detalles

Fue el pasado 27 de julio cuando EL ESPAÑOL informó en exclusiva de la aventura empresarial de Alejandro Reyes (22 años), el hijo de Ivonne Reyes (54) y Pepe Navarro (70). El joven, que ha regresado a España tras una temporada allende los mares alejado del foco mediático, regresaba con un ambicioso e innovador proyecto: ha creado su propia marca de ropa, una colección cápsula que promete revolucionar el sector, King Art.

Se trata de un proyecto de ropa "urbana y con estilo de calle". Una colección de "sudaderas, pantalones y jerséis" para el hombre de hoy, como explicó el joven empresario en conversación con este periódico. Entonces, se desconocía cuándo tendría lugar el lanzamiento oficial de la colección de ropa. Este medio está ahora en disposición de dar todos los detalles.

El evento tendrá lugar el próximo miércoles, 17 de agosto, a las 20 horas de la tarde en un lugar emblemático de Madrid. De acuerdo a los datos que maneja EL ESPAÑOL en primicia, se tratará de una velada selecta, con un reducido número de invitados, y sólo para los medios de comunicación acreditados. El escenario que el joven Alejandro ha escogido para tan importante cita es el magno hotel Room Mate de la Gran Vía de Madrid.

Alejandro Reyes en una imagen facilitada a este medio.

Tal y como explicó Álex Reyes en su entrevista con este medio, sus creaciones son prendas "cómodas y ponibles". La marca de ropa lleva por nombre King Art, o lo que es lo mismo "el Rey o la Reina del arte" en castellano. El propio Álex explica que esta idea empresarial la ha llevado a cabo, de la mano, con la virtuosa Virginia Abzueta, una conocida diseñadora venezolana de Alta Costura.

Alejandro facilitó a este periódico la suerte de eslogan que explica el significado de King Art: "Esta marca es para los que creen en el arte como forma de vida. A veces dejamos los colores de lado, pero te invito a que los reintegres y revivas aquello que nos hace únicos. Siéntete el Rey o la Reina de su propio destino".

El hijo de la venezolana Ivonne Reyes y el presentador Pepe Navarro explicó que la idea de esta incursión en el mundo empresarial surgió de la forma más casual posible, durante una cena con su madre y unos amigos: "Estábamos tomando algo mi madre, un par de amigos y yo. Empezamos a hablar de moda y yo cuando era pequeño pensé en hacer algo".

Y añadió: "Cuando con 15 ó 16 años te dan una paga para emprender algo. Siempre he querido hacer unas sudaderas. Mi madre y yo conocíamos a Virginia. No soy diseñador, pero siempre me gustó alguna marca que estuviera relacionada conmigo. En 2019, cuando desfilé, me gustó muchísimo todo ese mundo. Fue cuando empecé a descubrir diseñadores de Latinoamérica. Eran unos outfits maravillosos, tanto americanas como pantalones que son de traje pero simulan ser chándales. De ahí venía todo. Ahí se materializó la idea".

La presentadora Ivonne Reyes junto a su único vástago, Alejandro, en un evento público en Madrid en octubre de 2021. Gtres

En otro orden de cosas, Álex ha regresado a España para quedarse. Emprendió hace unos meses un camino paralelo más allá de la guerra de su madre y de su padre legal, pero ya está de vuelta. El actor continúa estudiando Arte Dramático, al tiempo que realiza un curso de Marketing de empresas. Se formó como intérprete en la Film Academy de Nueva York.

Y no sólo eso, Reyes, que antes de subirse a las tablas con Rafael Amargo (47), estaba vareando aceitunas en un pueblo de Extremadura, ha impartido clases de inglés por Zoom. Él mismo se está sufragando sus gastos, de tan independiente como es. Entre sus pasatiempos y logros académicos, Álex maneja varios idiomas; inglés -primera lengua-, francés y castellano. Amén de ser un virtuoso del piano, el violín y un buen jugador de tenis.

La victoria de su madre y la salud de Pepe

Paralelamente al buen momento profesional de Alejandro Reyes -compaginará su vertiente empresarial con su faceta como actor-, sus progenitores también se han convertido en noticia en los últimos días. Por un lado, EL ESPAÑOL informó que Ivonne Reyes había vuelto a vencer en los tribunales a Pepe Navarro.

La imagen de Pepe Navarro luciendo la pulsera de hospital. Europa Press

El presentador había demandado por vulneración del derecho al honor a Ivonne. Todo se remonta a una entrevista que Reyes concede a la revista Lecturas hace un tiempo. En ella, Pepe Navarro entendió que se atropella su honor y lo puso en manos de la justicia. El juez falló en su contra en enero de 2021, Navarro recurrió y ahora, según informó en exclusiva este periódico, ha vuelto a perder.

Nueva victoria, pues, para Ivonne Reyes. Según se explica a este medio, el comunicador está condenado a pagar costas, tanto a su abogado como al de la venezolana. Navarro aún puede volver a recurrir e ir al Tribunal Supremo. Hace unos días, y coincidiendo con su derrota judicial, Pepe Navarro fue captado en Ibiza con una pulsera de hospital en su muñeca que preocupó y alarmó a algunos medios.

Este periódico se ha puesto en contacto con el entorno más próximo al mítico comunicador y éste tranquiliza sobre su estado de salud. Se desliza por toda respuesta que "está todo bien" y "no hay de qué preocuparse". Pepe está "disfrutando de su familia" en Ibiza y "ni comenta ni presta atención a nada" de lo que se publica.

