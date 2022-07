Álex, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, se convierte en empresario con su marca de ropa: hablamos con él

Alejandro Reyes (22 años), el hijo de Ivonne Reyes (54) y Pepe Navarro (70), ha regresado a España por vacaciones, y lo ha hecho a lo grande y con un importante e innovador proyecto bajo la manga. Toca descansar poco y currar mucho.

Cabe recordar que EL ESPAÑOL fue el medio que informó en exclusiva de que el joven actor abandonaba el país temporalmente tras la encarnizada guerra que sus progenitores reavivaron en los medios de comunicación.

Hoy, su presente es otro completamente distinto y francamente ilusionante. Alejandro -Álex para los amigos- sigue en la misma línea de siempre: la de mantenerse al margen de escándalos mediáticos y centrado en su carrera profesional. Hace un tiempo debutó como actor de la mano del maestro Rafael Amargo (47), y ahora lo hace en el mundo empresarial y de la moda, como informa en exclusiva este periódico.

Alejandro Reyes en una imagen facilitada a este medio. EL ESPAÑOL

Alejandro Reyes desea triunfar en la moda, su otra gran pasión. Por ello, ha creado su propia marca de ropa, una colección cápsula que promete revolucionar el sector, King Art. Se trata de un proyecto de ropa "urbana y con estilo de calle". Una colección de "sudaderas, pantalones y jerséis" para el hombre de hoy, que "bien te pueden servir para un viaje o un photocall".

Son, pues, prendas "cómodas y ponibles". La marca de ropa lleva por nombre King Art, o lo que es lo mismo "el Rey o la Reina del arte" en castellano. El propio Álex explica que esta idea empresarial la ha llevado a cabo, de la mano, con la virtuosa Virginia Abzueta, una conocida diseñadora venezolana de Alta Costura.

El joven Alejandro facilita a este periódico la suerte de eslogan que explica el significado de King Art: "Esta marca es para los que creen en el arte como forma de vida. A veces dejamos los colores de lado, pero te invito a que los reintegres y revivas aquello que nos hace únicos. Siéntete el Rey o la Reina de su propio destino". La presentación oficial de la colección tendrá lugar "en los próximos días".

¿Cómo surge esta idea?

Fue bastante simple, la verdad. Estábamos tomando algo mi madre, un par de amigos y yo. Empezamos a hablar de moda y yo cuando era pequeño pensé en hacer algo. Cuando con 15 ó 16 años te dan una paga para emprender algo. Siempre he querido hacer unas sudaderas. Mi madre y yo conocíamos a Virginia. No soy diseñador, no tengo un gran conocimiento, pero siempre me gustó alguna marca que estuviera relacionada conmigo.

¡La moda está relacionada con todo! Es arte.

Claro. Además, en 2019, cuando desfilé, me gustó muchísimo todo ese mundo. Fue cuando empecé a descubrir diseñadores de Latinoamérica. Eran unos outfits maravillosos, tanto americanas como pantalones que son de traje pero simulan ser chándales. De ahí venía todo. Ahí se materializó la idea.

La presentadora Ivonne Reyes junto a su único vástago, Alejandro, en un evento público en Madrid en octubre de 2021. Gtres

¿Esta colección cápsula cómo se llama?

Se llama King Art. El rey del arte. El logo también está muy chulo, es como si fuera mi firma. La marca surgió porque todo el mundo tiene una visión de que, si quiere, puede tener un lado artístico. Tengo entendido, como actor y entendido del arte, que a veces dejamos un poco de lado nuestra forma de vestir. El que cada cual se vista como quiere es una forma de expresarse, de comunicar.

En la diversidad está la riqueza...

Exacto. Hay mucho estilo en Madrid y en España en general. Ese estilo de mi marca va a cambiar muchas cosas y voy a conectar con la gente a la hora de ese urbanismo underground que hemos hecho Virginia y yo. Es una marca unisex, para ellos y ellas, para todo el que quiera. Invito a una libertad bastante bonita para todo el mundo.

Además de sudaderas, ¿qué otras prendas aparecen en la colección?

Va a ver tanto sudaderas slim y como oversize. Que se peguen al cuerpo y también grandes para andar con comodidad. También vamos a tener unos pantalones de raya diplomática azul oscuro, que parece que es un vaquero, de vestir, pero también es chándal.

Álex Reyes posando en un evento en septiembre de 2021. Gtres

¿King Star tendrá su propia página web?

Sí, en breve tendremos nuestra página web. Ya Virginia tiene la suya, pero va a ver una sección en la que se va a poder acceder a King Star y a Alejandro Reyes by Virginia Abzueta. Ahí se va a poder ir a la página para hacer las compras.

¿La venta va a ser únicamente online o con el tiempo se venderá en alguna tienda física?

Puede que lo tengamos en algún showroom. La idea es que la gente se pueda probar las prendas, tocarse y comprobar la calidad, pero más allá de esos puntos de venta todo será online.

En un futuro, ¿se plantea ampliar el mercado y crear más prendas?

Sí, claro, pero ahora estoy en este mundo, estudiándolo y conociéndolo. No sólo la parte del diseño, de la creación, también la esfera empresarial vinculado a la moda. Estudios de mercado, conocer a la competencia... Es una oportunidad para darme a conocer también en esa parte.

Como hijo de padres famosos, ¿hay algún rostro conocido que se haya ofrecido para ayudarle en esta aventura?

Sí, hay muchos rostros conocidos, artistas, amigos míos, a los que se lo he comentado un poco por encima porque aún no está la idea completamente hecha. Les ha gustado bastante la idea, me han dicho que lo quieren ver. Les va a interesar mucho, porque también estoy pensando en ellos. Mi idea es, de algún modo, traer lo americano aquí a España; traer telas aquí y mezclarlas con lo mediterráneo.

Por último, ¿va a compaginar esta parcela empresarial con la de actor?

Claro. Sigo haciendo castings para fuera y también algunos cortometrajes. Uno de ellos acaba de recibir una nominación para un festival de comedia en Cuenca. Sigo con mi carrera artística, pero estoy más enfocado en Estados Unidos para el tema de cine.

La marcha de Alejandro

La persona que Ivonne Reyes y Pepe Navarro tienen en común, su hijo Álex Reyes, emprendió hace unos meses un camino paralelo más allá de la guerra de su madre y de su padre legal.

Este periódico adelantó en exclusiva que el joven actor abandonó España hace unas semanas y ha estado fuera de nuestras fronteras durante un tiempo. La última incursión del intérprete fue interpretando a El Macho Cabrío en la exitosa obra de teatro Yerma, dirigida y protagonizada por Rafael Amargo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐑𝐞𝐲𝐞𝐬 (@aleexreyest)

Alejandro ha emprendido esta aventura allende los mares con un "visado de estudiante", tal y como pudo confirmar este diario. De forma paralela, el joven continúa estudiando Arte Dramático, al tiempo que realiza un curso de marketing de empresas. Y no sólo eso, sino que además, Reyes, que antes de subirse a las tablas con Amargo estaba vareando aceitunas en un pueblo de Extremadura, ha impartido clases de inglés por Zoom.

Así hablaba Reyes sobre su experiencia en el campo en una entrevista con EL ESPAÑOL: "Te digo la verdad: yo quería ganar mi propio dinero. Un colega me animó a hacerlo, a ir con él. Y yo ya quería ir el año pasado, pero me habían quitado el puesto. Mira, una experiencia más. Es un trabajo duro, pero se lo recomiendo a los jóvenes: artistas y no artistas, a todos aquellos que quieran lidiar con un nuevo desafío. Para mí fue un desafío mental y físico".

