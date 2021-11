Pepe Navarro cumple 70 años: su situación judicial con Ivonne Reyes y su vida 'búnker' lejos de los medios

Pepe Navarro cumple este domingo 14 de noviembre 70 años. Una fecha redonda en uno de sus momentos más tranquilos y sosegados a nivel mediático. El que fuera uno de los presentadores estrella de la televisión española hace tiempo que espació su presencia en los medios de comunicación -en concreto, en televisión- y, según informan fuentes cercanas a EL ESPAÑOL, "tan solo acepta proyectos puntuales que le motivan". Prefiere continuar su perfil bajo en la actualidad.

Y se añade: "Pepe no tiene ningún interés en el giro que han dado según qué teles generalistas". No atisba en esa "deriva" que ha tomado el medio "ningún formato que le interese y prefiere no dedicar su tiempo a algo en lo que no cree". Su último trabajo público y notorio fue en el espacio de Antena 3 Mask Singer. Lleva Pepe Navarro una vida muy "modesta" y discreta: "Solo sale a eventos muy concretos y casi siempre por amistad".

Pepe Navarro en un evento público en marzo de 2020. Gtres

Si bien es verdad que dos fuentes que lo conocen bien insisten en que el comunicador "ha sabido ahorrar y ser una persona previsora. Hace sus cosillas detrás de las cámaras", tampoco saben explicar con exactitud a este periódico a qué dedica su tiempo el otrora conductor del emblemático Esta noche cruzamos el mississippi. Ha conseguido una suerte de vida 'búnker' en la que no existe oferta laboral alguna que lo vuelva a colocar bajo el foco. Cuenta una buena amiga suya que Pepe "está contento y satisfecho con su vida. Muy volcado en sus hijos. No tiene pareja y está tranquilo". Eso sí, pese a este momento apacible en su vida personal y familiar, Pepe Navarro no se desliga de los contenciosos judiciales que todavía tiene pendientes con Ivonne Reyes (54) a causa de la pensión de alimentos del que un día el juez decretó como su hijo legal, Alejandro Reyes (21). Este medio anunció en exclusiva que en noviembre de 2020 Pepe debía declarar en los juzgados de Plaza de Castilla. Así fue. Estaba citado por impago de la pensión de alimentos. A esa vista acudió el presentador, por un lado; y la letrada por entonces que defendía los intereses de Alejandro e Ivonne Reyes, por otro.

Entonces se conoció que, intramuros, Navarro alegó "carencia de recursos" ante el juez para justificar el impago perpetuado en el tiempo. El presentador, además, sostuvo que él es un "pensionista" que no puede hacerse cargo de la manutención de Alejandro, sobre todo porque este trabaja y puede ganarse su sustento, según su argumento. En su defensa, Navarro arguyó que el hijo de Ivonne ha participado en un reality de televisión y ha desfilado como modelo en Nueva York. Por lo tanto, siempre según la versión de Pepe, se le presuponen emolumentos.

El comunicador Pepe Navarro durante una visita a los juzgados fechada en marzo de 2018. Gtres

Llegó 2021 y hubo sustanciales novedades en el caso. El joven Alejandro renunció a la pensión que el presentador debía pagarle. "Es cierto. Mi hijo, yo también, pero él tomó la decisión", sostuvo Ivonne. Eso sí, con esta determinación no se cerró el caso: Navarro está obligado a cumplir con los pagos que mantiene desde finales de 2018 hasta este pasado marzo de 2021, cuando Alejandro Reyes anunció su decisión.

De momento, y hasta el cierre de este artículo, Pepe Navarro no ha movido ficha y sigue sin hacerse cargo de esa cuantía por la pensión. El despacho de abogados de Álex Reyes y su madre, Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, no cejan en su empeño y van a llegar hasta el final para que el comunicador se haga cargo de lo que le corresponde por ley.

Años de batalla

Pepe e Ivonne viven una complicada guerra que se suma a la que la familia de Pepe Navarro reabría legalmente hace un tiempo. Cabe recordar en este punto que fue Andrea Navarro (23), una de las hijas del presentador, la que llevó ante la justicia a Ivonne tras realizar una prueba de ADN a su hijo Alejandro.

Los resultados de esta prueba motivaron a Andrea y a Eva Zaldívar (50), exmujer de Pepe y madre de Andrea, a embarcarse en una batalla judicial que finalmente quedó sobreseída. De la misma manera, Ivonne decidió denunciar, a su vez, a la hija de Navarro y a su exmujer por haber sustraído material genético de su hijo de un tenedor sin su consentimiento, pues en ese momento Alejandro era menor de edad.

Ivonne Reyes junto a su hijo Alejandro en una imagen fechada en octubre de 2021. Gtres

Un auténtico entramado que parece tener difícil solución. Ni siquiera ya públicamente, sino a nivel judicial. Todo demasiado farragoso y bélico y que solo un juez es capaz de aclarar. Pepe sostenía que Álex Reyes no es su hijo: "Yo tengo cuatro hijos y no me hubiera importado tener un quinto. Ella sabe que no es mi hijo y el niño también, no sé dónde tiene la dignidad". Ante tamañas aseveraciones, Ivonne Reyes respondía hace tiempo reafirmándose en lo que lleva dos décadas defendiendo: "El padre de Alejandro es Pepe Navarro, lo pregunta él, será que tiene alzhéimer". De un tiempo a esta parte, ella nunca suele pronunciarse públicamente sobre la paternidad de su hijo. Fue una decisión personal y que, hasta la fecha, ha respetado. Todo, en los juzgados, no en televisión ni en los medios de comunicación.

