El acertado truco 'low cost' de las 'influencers' para lucir escotes infinitos sin utilizar sujetador

El verano está asociado al buen tiempo, el mar, la piscina, los atardeceres en la playa... Y también a los looks más relajados y ligeros que dejan algo más de piel a la vista. Es en la temporada estival cuando las tiendas suelen apostar por blusas abiertas, camisas de algodón, y tops con escotes infinitos que son trendy, pero que a muchas mujeres les genera rechazo por temas de comodidad. Por suerte, es un asunto que tiene solución gracias a un truco estilístico muy favorecedor y asequible al que recurren un sinfín de celebrities e influencers, como María Pombo (27 años).

Para lucir un pecho perfecto, prescindiendo del sujetador y sin restar comodidad al outfit, no hay mejor recomendación que la cinta adhesiva. A día de hoy, son muchas las marcas de lencería y moda que apuestan por este imprescindible en el armario del que la propia Kim Kardashian (41) ha desvelado detalles.

A través de sus stories de Instagram, la socialité ha explicado el paso a paso para utilizar la cinta adhesiva. Lo primero es proteger la zona del pezón, utilizando una pegatina de silicona o un tejido similar, para, posteriormente, estirar un trozo de cinta y colocarlo en el pecho, hasta situarlo a la altura que se desee.

Las cintas adhesivas multiposición para lucir escotes. In My Size

La cinta adhesiva está disponible en dos tamaños -10 y cinco centímetros de ancho– y puede colocarse de varias maneras, logrando siempre el mismo efecto: pecho firme y espalda libre. Pero ¿dónde encontrarlas? La marca de accesorios In My Size, a través de You Are The Princess, las presenta en Primor. Absolutamente infalible, idénticas a la que usa Kim Kardashian, pero mucho más económica. Es suave, flexible, imperceptible a la vista y no deja residuos en la piel.

"Con esta cinta adhesiva conseguirás crear tu propio sujetador a medida para cualquier tipo de escote", afirman desde la marca sobre este nuevo lanzamiento orientado a solucionar algún apuro estilístico. "Es ideal para usar bajo la ropa, se adhiere firmemente al pecho gracias a su adhesivo y consigue levantarlo y fijarlo cómo y cuánto necesites", añaden.

Chiara Ferragni presumiendo de escote en sus redes sociales. Instagram

¿Cómo se utiliza la cinta adhesiva?

1. Primero hay que limpiar la zona en la que se pegará la cinta con una toallita húmeda para eliminar cualquier resto de crema, aceite o suciedad de la piel. Se recomienda cubrir los pezones con unos cobertores especiales, también disponibles en la colección In My Size.

2. Calcular la cantidad de cinta que se va a utilizar, según el diseño del vestido o la blusa que se lleve, y cortarla. Se puede aplicar solamente cubriendo la parte delantera del pecho, si solo se quiere evitar que se marque el pezón sobre el vestido, alargándola hacia los hombros, sobre todo aquellas que tienen mucho pecho y necesitan extra de sujeción.

3. Despegar la cinta, por un lado, pegarla en la piel y tensarla para continuar pegándola sobre el pecho siguiendo la línea del cuerpo hacia la dirección deseada. Si se necesitase mayor sujeción, añadir más tiras.

