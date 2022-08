Omar Montes colapsa el centro de Madrid junto a miles de personas y termina multado por la Policía

Omar Montes (34 años) se ha convertido en los últimos tiempos en toda una estrella de alcance internacional, pero incluso a veces ni él mismo parece creer que lo sea tanto y no mide las consecuencias de sus actos. La última polémica del artista de Pan Benito, que le ha llevado a recibir una sonada multa por la policía en Madrid, tiene que ver precisamente con su enorme popularidad que en esta ocasión le ha causado un pequeño problema.

El miércoles, 10 de agosto, el cantante, que se encuentra en plena promoción de su nueva canción, Si tú te vas remix, hacía un llamamiento a sus seguidores a través de las redes sociales para que acudiesen a la madrileña Plaza de Colón para conseguir una foto con él, una camiseta o una funda de móvil con el título de su nuevo tema.

Lo que quizá no imaginaba es que serían miles de personas las que acudirían a su llamada, colapsando una de las columnas vertebrales de la capital. El jurado de Idol Kids llegaba al lugar subido en un Ferrari rojo y acompañado de La Mafia del Amor, con quien interpreta su nuevo éxito. Vestido de negro y con su típica gorra de Gucci, Omar se mostraba impresionado por el recibimiento y en cuestión de segundos el coche quedaba completamente rodeado de fans que gritaban su nombre.

[Descubrimos el chalet de Omar Montes a las afueras de Madrid, valorado en un millón de euros]

Cientos de personas rodean el coche de Omar Montes.

Las calles estaban tan abarrotadas que todo se colapsó. "Ninguno esperábamos esto que ha pasado. No sé si había 6.000 personas, estaba el centro lleno y la gente estaba como loca", confesaba después el protagonista. No podía ocultar su sorpresa ante el éxito de la convocatoria: "Uno al final no se ve tan grande. Estamos número uno con canciones, pero nunca te terminas de creer que puedas liar estos pollos. Yo no veo lo famoso que soy. Sigo en el barrio, con la misma gente. Dar las gracias a toda la gente que ha venido a apoyarnos, que son los mejores, son los príncipes y las princesas".

El cantante enseña las multas que le han puesto. Instagram.

Sin embargo, la alegría estuvo empañada por un contratiempo. La Policía tuvo que personarse en el lugar para disolver a la multitud y además multó a Omar Montes por no haber pedido el permiso correspondiente para organizar semejante concentración en pleno centro de Madrid y también por un problema que tuvo con su descapotable. "Me han puesto una multa fuerte. Estaba con toda la gente a tope y se me ha olvidado poner el freno de mano. Pero estaba saludando a la gente y eso, y se me ha ido la olla. ¿Qué le vamos a hacer? Al final se paga", comentaba sin perder la sonrisa en ningún momento.

Además de dar explicaciones sobre lo sucedido, el cantante también dio una noticia: será el padrino de Gala, la hija de Violeta Mangriñán (28) y Fabio Colloricchio (32). Aunque todavía no la conoce personalmente: "Iré a verla cuando pueda y le voy a regalar una cosa superchula".

Sigue los temas que te interesan