Descubrimos el chalet de Omar Montes a las afueras de Madrid, valorado en un millón de euros

El pasado 20 de junio, durante su visita en El Hormiguero, Omar Montes (34 años) contó públicamente su última adquisición inmobiliaria: un chalet en Madrid en la que hizo una importante inversión. "Gratis no ha sido, me he dejado todos mis ahorros. Por menos de cuatro millones, tal y como están las cosas, no te compras nada", expresó el artista durante su conversación con Pablo Motos (56). Si bien fue un desembolso importante, el artista reconoció que la adquisición de una nueva propiedad es una meta largamente perseguida.

En aquella intervención, Omar Montes exageró ligeramente en cuanto al precio de la vivienda, pero no en que se trataba de un casoplón en toda regla. Un sueño para él y toda su familia del que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

La casa en cuestión es un chalet unifamiliar situado en una urbanización madrileña a las afueras de la capital. En concretó, está localizado en la Urbanización Valdecabañas, en el término municipal de Boadilla del Monte. La parcela donde se ubica tiene una superficie de 2.081 metros cuadrados.

Vista aérea de la nueva casa de Omar Montes. EL ESPAÑOL

La casa consta de una planta sótano de 160 metros cuadrados que incluye un garaje, bodega y gimnasio. También dispone de una planta baja de otros 160 metros cuadrados con diferentes habitaciones y servicios.

Sobre la vivienda pesaba una hipoteca desde el año 2014, de 395.000 euros. El cantante se hizo cargo de ella al comprar el inmueble a través de Montes Inversión de Capital SL, la sociedad de inversión inmobiliaria que creó como instrumento de gestión en octubre de 2020, con un capital social de 3.010 euros.

Pero las cargas del chalet no terminan allí. A esta hipoteca, fijada a 20 años y que Omar Montes terminaría de pagar en marzo de 2034, se le une una segunda que el cantante de Pan Bendito solicitó el pasado 28 de septiembre de 2021 por un valor de 743.902,5 euros (incluyendo gastos, costas e intereses). En este caso, la carga del inmueble va más allá de la primera, ya que el artista, que constituyó esta segunda hipoteca con una entidad distinta, deberá hacer frente al pago de la misma hasta el año 2045, ya que está fijada a 24 años.

La casa los vale porque el precio de subasta que establece la entidad de la misma es superior a los 850.000 euros. En total, entre ambas hipotecas, el nuevo chalet de Omar Montes sumaría 1.138.000 euros.

Fachada del chalet que ha comprado Omar Montes a las afueras de la capital. EL ESPAÑOL

Rico a los 34 años

Aunque la cifra a la que debe hacer frente es bastante alta, es una cantidad que Omar Montes se puede permitir, teniendo en cuenta el imparable éxito que ha tenido en la industria musical y televisiva.

A sus 34 años recién cumplidos, la agenda del artista está repleta de conciertos. Omar Montes puede presumir de ser uno de los artistas con más conciertos en el período estival. Desde ahora y hasta el próximo septiembre tiene contratados 25 actuaciones a lo largo y ancho de la península.

El mérito es grande, ya que sin una discográfica multinacional detrás, el artista de Pan Bendito se ha convertido en uno de los creadores de la nueva escena trap y se ha posicionado como uno de los cantantes más conocidos del 'flamenco urbano', fusionando trap, hip hop, EDM, reggae y reguetón con flamenco. "Me han ofrecido cifras millonarias, pero he dicho que no. Yo lo peto en la calle", comentó en una entrevista con Jesús Calleja (57).

Un sector de la nueva casa de Omar Montes. EL ESPAÑOL

En su haber, Omar Montes tiene logros como su gran éxito Alocao o La Rubia Remix. El primero, con Bad Gyal (25), tuvo el mejor debut del año y se posicionó como el número de las listas de temas más escuchados. El segundo, junto a La nueva Escuela, acumula más de 50 millones de streams en todas las plataformas.

Omar Montes ha sabido labrarse una carrera musical compaginando el éxito de los escenarios con sus apariciones en la televisión. Ganador de Supervivientes 2019, su caché ha crecido como la espuma tras su impacto como protagonista del reality de Mediaset, hasta cobrar una cifra cercana a los 10.000 euros por concierto.

