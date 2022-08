La unión de Letizia y la reina Sofía en Palma: qué hay de realidad y de ficción en su 'nueva' complicidad

El pasado domingo, 7 de agosto, mientras Felipe VI (54 años) viajaba a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Gustavo Petro (62), su esposa, Letizia (49) y sus hijas recorrían las calles de Mallorca con su madre, la reina Sofía (83). Una cita solo para chicas en la que la gran protagonista fue Letizia (49). La experiodista no solo acaparó las miradas por su llamativo look -un vestido mini que le permitió lucir unas piernas ultrabronceadas-. También por su cercanía con la emérita. Suegra y nuera se mostraron muy cómplices y unidas en todo momento.

Tras disfrutar de una cena, pasearon por la ciudad y recorrieron los puestos del mercadillo situado en el paseo marítimo. La mayor parte del tiempo, la reina Sofía caminó del brazo de Letizia, quien amablemente acompañó su paso. Un gesto que confirmaría que entre ambas hay buena sintonía y que los desacuerdos han quedado a un lado.

Las imágenes demostrarían que Letizia y Sofía mantienen una relación de cariño. Pero para conocer con detalle la verdadera intención de las Reinas y saber qué hay de realidad y de ficción en su 'nueva' complicidad, EL ESPAÑOL ha contactado con Sonia El Hakim, experta en comunicación no verbal y directora del Máster en Comunicación No Verbal y Habilidades Directivas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. La experta ha analizado las imágenes de unión y armonía de la experiodista y la emérita.

Letizia y la reina Sofía, de paseo por un mercadillo en Mallorca. Gtres

La profesional en comunicación no verbal recuerda que aquella cita en Palma era una salida pública, en la que la reina Sofía, su nuera y sus nietas eran plenamente conscientes del interés que iban a despertar entre locales y turistas y por ello, "se mostraron cómo realmente quieren mostrarse ante los medios".

"Es una actividad más asociada a su trabajo como reinas que a otra cosa", comenta a este periódico Sonia El Hakim. "Era un acto social. No era un acto privado y por tanto, eran plenamente conscientes de su conducta. Hicieron el paseo para que les hicieran fotos. Esto hace que no se pueda saber exactamente qué hay de sincero y qué no en esta escena. Pero sí qué hay algunos datos que se pueden tener en cuenta", añade.

Entre las cuestiones a analizar, la experta destaca el gesto de la reina Sofía cogiendo a su nuera del brazo, en lugar de a una de sus nietas, como sí ocurrió en una salida anterior en la que la emérita caminó del brazo de su hijo, Felipe VI, y de la menor de los Borbón Ortiz. El hecho de que en este paseo de solo mujeres haya optado por apoyarse en Letizia da a entender que "se trata de una conducta voluntaria".

El Hakim también pone énfasis en la "forma de organizarse" durante el paseo. Con excepción de las veces que se detuvieron en los puestos del mercadillo, la princesa Leonor y la infanta Sofía se mantuvieron a los extremos de Letizia y la emérita, dejándolas a ellas en el centro. En opinión de la experta, "hay cierta intención" en el gesto de la esposa de Felipe VI, ejerciendo de "guía". "No fue algo espontáneo. De forma deliberada y quizá, instrumental, se organizaron de esa forma para mostrarse ante los medios", asegura la experta.

En su análisis, además, hace referencia al escaso contacto visual entre las Reinas y a su orientación corporal. Explicando cuál fue su comportamiento en aquellos instantes en los que se separaron para intercambiar palabras, Sonia El Hakim explica a este medio: "Cuando vas con una persona hablando y te paras, normalmente, te orientas hacia ella. Es como que le estás diciendo algo un poco más importante. En el caso de las reinas se ve que van hablando entre ellas y que Letizia, incluso, va señalando algunas cosas. Pero en ningún momento se miran". La profesional en comunicación no verbal comenta que "Sofía sí mira algo más a su nuera, pero Letizia no hace nada de contacto visual".

La Reina Letizia, Leonor y Sofía, complicidad y sonrisas con Doña Sofía AGENCIAS

Durante su estancia en Mallorca, Letizia y la reina Sofía se han mostrado juntas públicamente en dos ocasiones más. Antes de aquel paseo, ya habían disfrutado de las calles de Palma con el rey Felipe VI, sus dos hijas e Irene de Grecia (80). Previo a aquella cita, suegra y nuera estuvieron en la recepción de las autoridades baleares en el Palacio de Marivent, donde también mantuvieron una actitud cercana y cómplice.

