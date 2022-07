El logro profesional de Carolina Molas, la suegra 10 de Tamara Falcó: así fue la celebración familiar

Tamara Falcó (40 años) ha sido la protagonista absoluta de la boda de su primo, Álvaro Castillejo (36). Lo es también por el estreno de su reality en Netflix. Sin embargo, en el último encuentro familiar, pese a estar presente, la estrella del día no fue ella sino Carolina Molas, su estilosa suegra. Aunque no resulta habitual verlas juntas, un nuevo e importante logro profesional de la madre de su novio ha sido el motivo perfecto para que se reúna toda la familia.

El pasado miércoles día 13 de julio, la progenitora de Íñigo Onieva (32) recibía el premio CEO del Año en Distribución de Electrodomésticos de Consumo. Carolina es consejera de la empresa Cemevisa, que preside su madre, María Eugenia Urrutiaciorraga Ibarra, y su trabajo ha sido reconocido con este galardón.

En la velada también resultaron premiados otros importantes empresarios, casi todos hombres excepto la propia Carolina y Marta Martínez Gutiérrez, Consejera Delegada de Grupo Anaya. Esto hecho hacía que el logro fuera todavía más especial para la suegra 10 de Tamara.

No estuvo sola en un día tan especial, la acompañaba su familia: Íñigo, su hermano Jaime y la matriarca del clan. Carolina, siempre elegante, fue de negro, con un top lencero y una blazer blanca. El novio de Tamara no dudó en demostrar lo orgulloso que está de ella con esta imagen que subió a sus stories.

Íñigo Onieva ha demostrado su orgullo por el último reconocimiento al trabajo de su madre. Instagram

Tras recoger el galardón y la foto familiar de rigor en el photocall del evento se fueron a cenar. La marquesa de Griñón no dudó en sumarse al evento, después de todo un día de promoción de su reality, para poder felicitar personalmente a su estilosa suegra. Ambas coincidieron un poco en el look, ya que Tamara Falcó también llevaba un top negro y una americana blanca.

Últimamente esto de las coincidencias es habitual pues también llevó el mismo vestido que Carmen Lomana (73) en el enlace de su primo favorito; algo que a esta última no le ha sentado bien: "Estoy indignada, estuvimos cenando en la misma mesa semanas antes. No me parece muy educado. Me parece de muy mal gusto que a los 15 días te compres uno igual para ir a una boda".

Polémicas aparte, en esta imagen familiar se demuestra que la hija de Isabel Presyler (71) y su suegra tienen algo en común: su estilo y su pasión por la moda. En la imagen también está etiquetada Alejandra Onieva (30), hermana de Íñigo, aunque no aparece en el posado. Quizá fuera la que se encargó de fotografiar al grupo.

La celebración de la madre de Íñigo Onieva este miércoles. Instagram

La actriz se ha visto envuelta en la polémica tras la publicación de unas fotos con Iker Casillas (41) y algunos comentarios que se han intercambiado en Instagram. Alejandra, que recientemente rompió su relación con el actor de Marvel Sebastian Stan (39), niega que haya algo entre ellos. "Son conclusiones vuestras, que os sacáis. No entiendo nada", ha dicho a los reporteros.

