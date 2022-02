El peto de Hoss Intropia que ha enamorado a Alejandra Onieva y está a punto de agotarse

Los expertos en moda, las fashionistas y el común de los mortales esperamos con ilusión los periodos de rebajas para renovar nuestros armarios de arriba abajo. En pleno febrero de 2022 aún estamos a tiempo de encontrar auténticas joyas estilísticas que se conviertan en nuestras piezas favoritas de la temporada.

Entre la infinita oferta de los catálogos de las tiendas de moda existen productos concretos que nada más verlos suponen un flechazo y con lo que te dices en tu interior que "lo necesitas". Esto es lo que le ocurrió a la actriz Alejandra Onieva (29 años) -cuñada de Tamara Falcó (40) y amiga íntima del modelo Jon Kortajarena (36)- con una prenda muy especial de la firma Hoss Intropia.

La intérprete no dudó que esa pieza que estaba ante sus ojos tenía que formar parte de sus looks de invierno e incluso de primavera porque nada más verlo ya fue consciente de que captaría todas las miradas cada vez que lo luciera. No se trata de una camisa, ni un pantalón ni un vestido. El diseño que ha enamorado a Alejandra es un peto muy favorecedor creado con gusto y tejidos muy cuidados.

La propia tienda online de Hoss define la prenda de una manera muy llamativa: "Adopta un estilo aventurero con el peto Baldo de Hoss Intropia. Está confeccionado con 100% algodón en pana de color burdeos y destaca por su bordado en zig zag a contraste blanco que se repite a lo largo de la prenda. Llaman también la atención sus tirantes ajustables y sus bolsillos de parche en la parte inferior a los lados. Un peto perfecto para el invierno y muy fácil de llevar".

El peto sigue a rajatabla el estilo y los valores que defiende la marca, unos principios que han conseguido que coseche gran éxito en el sector: "El espíritu libre romántico-sofisticado convierte a Hoss Intropia en la marca de moda femenina prêt-à-porter de referencia", se puede leer en su web oficial.

La prenda de la que ya presume Alejandra Onieva se ha vendido en los últimos meses por 159 euros, pero gracias al periodo de rebajas en el que aún estamos inmersos, los clientes pueden adquirirla por solo 59 euros. Un ahorro espectacular. Si te ha gustado, corre a por ella porque actualmente solo está disponible en las tallas M y L.

Aparte de no deshacerse del peto, la actriz también ha querido colaborar con la firma para seleccionar qué prendas son sus imprescindibles dentro de su amplio catálogo. Cazadoras de borrego, vestidos de corte boho, cálidos jerséis de lana y blusas con estampados florales han sido sus apuestas para triunfar esta nueva temporada.

