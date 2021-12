Pedro del Hierro tiene la mochila sostenible que querrás tener esta Navidad

La Navidad ya está aquí y es una de las etapas del año donde más compras se realizan. Siempre existen dudas sobre qué comprar. Por eso, Pedro del Hierro ha querido promocionar una mochila que se convertirá en una de las elecciones más acertadas para hombre. La firma tiene la mochila ideal y, sobre todo, sostenible.

Está hecha con poliéster reciclado a partir de botellas de plástico. Tiene bolsillos y compartimentos tanto exteriores como interiores. Además, el compartimento para el ordenador es extraíble y se hace bandolera. Cuesta 150 euros.

La mochila sostenible de Pedro del Hierro.

Las campañas de PDH siempre transportan a sus consumidores a un lugar en el que les gustaría estar, aspiracional, en este caso es en un entorno de vacaciones de Navidad en una cabaña en la montaña, con nieve y frío, paseos y celebraciones sin olvidar los momentos de relax, cozy. Para ella se renuevan las faldas, prenda tendencia este invierno, se buscan las intarsias en jerséis, vuelvan la pana, la piel y una gama cromática basada en el azul pato, crudo y marrones. Destacar que hay muchas prendas designed y made in Spain. Las colecciones de Pedro del Hierro respiran exclusividad y elegancia con toques relajados, siendo la calidad en sus tejidos y los detalles de confección las credenciales principales de la firma.

Además, todas sus colecciones otorgan una gran importancia al color, siempre bajo la tendencia actual, ya sea en estampados como en looks monocromáticos. Se enfoca con una vestibilidad más casual y relajada, siempre con un toque de sofisticación y elegancia, en esta ocasión reflejado en las prendas diseñadas para ocasiones especiales y going out, que se adapta al estilo de vida y demanda del hombre y la mujer cosmopolita, para buscar una mayor confortabilidad y comodidad apostando por colecciones versátiles y funcionales con un diseño muy cuidado.

La innovación y sostenibilidad son dos valores en los que la marca pone especial atención buscando tejidos con performance y materiales sostenibles que se incorporan cada vez más en las colecciones. Estas colecciones están diseñadas en España con el objetivo de mantener los estándares de calidad, originalidad y autenticidad que caracterizan la moda española.

El concepto y la personalidad de la marca se asientan en valores como la tradición, la cultura, la arquitectura y el arte, pero, sobre todo, se mantiene en el ADN de la marca el legado del diseñador. Un símbolo de la herencia artesanal española.

