Copia el 'look': Laura Escanes renueva el clásico estilismo trajeado con toques repletos de brillo

Laura Escanes (25 años) es una de las influencers españolas con más seguidores en Instagram. Con sus 1,6 millones de followers, la mujer de Risto Mejide (47), se consagra como una de las favoritas de las redes. Y es que la joven comparte en su perfil fotografías, vídeos e historias de su día a día más real, desde su faceta más maternal junto a su hija Roma (2) hasta su cara más glamurosa en los eventos de moda.

En uno de los últimos actos a los que acudió, la catalana consiguió dejar boquiabiertos no solo a la prensa y a los organizadores sino también a sus homólogas influencers que estaban invitadas al mismo lugar. Laura sorprendió con un look de traje negro que modernizó con toques de brillantes y joyas en su top y en sus pendientes. Este llamativo y acertadísimo estilismo no solo arrasó en las redes por su maravillosa estética, sino también porque todas las prendas pueden encontrarse en Zara.

A continuación, EL ESTILO te presenta una a una cuáles son las prendas y accesorios que configuran el estilismo trajeado más vanguardista de Escanes. Con un desembolso nada desorbitado puedes conseguir un look que captará todas las miradas en el evento o reunión a la que acudas. Además, todas estas piezas podrás emplearlas en diferentes outfits de forma separada, por lo que estos cuatro artículos serán inversiones que amortizarás durante años.

Los detalles más llamativos del 'look' de Laura Escanes son el top y los pendientes. Redes sociales

· La blazer

Se trata de una americana de cuello y solapa con manga larga y hombros marcados. Destaca el detalle del puño que termina en vuelta con forro combinado en un tejido de contraste. Posee además bolsillos delanteros de solapa que la convierten en una pieza capaz de dar un toque elegante al look más desenfadado. Cómprala en Zara por 39,95 euros.

· El pantalón

Puedes encontrarlo en Zara bajo en nombre 'Pantalón Full Length'. Se trata de una prenda de tiro alto con bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en espalda. consta de un detalle de pinzas marcadas en la zona delantera. Su precio es de 25,95 euros.

· El top

Sin duda es lo más llamativo del look de Laura. Es un top de aplicación de joyas con escote en pico y tirantes finos. La influencer lo compró en Zara por 39,95 euros, sin embargo, está actualmente agotado. Pero en H&M puede encontrarse un top de brillantes que puede hacer el mismo efecto a la vista. Bajo el nombre de "top corto de strass" puedes comprarlo en la tienda low cost por 24,99 euros.

· Los pendientes

Aunque parezca un detalle insignificante, los pendientes pueden dar un giro a tu outfit si los escoges correctamente. Y Laura Escanes acierta de pleno en esta ocasión con unas joyas brillantes y muy vistosas. Se trata de unos pendientes colgantes metálicos con aplicación de brillos, que se cierran con tuerca. Aún puedes encontrarlos en Zara y se venden por 12,95 euros.

