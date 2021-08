Laura Escanes abandona las redes "por salud mental" y Risto Mejide le envía su mensaje más rotundo

Cansada de las constantes críticas que recibe en redes sociales por su relación con Risto Mejide (46 años), por los outfits que elige o por las imágenes que comparte en su día a día, Laura Escanes (25) sorprendía al mundo este miércoles al anunciar, en su cuenta oficial de Twitter, que estaría "desconectada unas semanas" porque "la salud mental de cada uno es lo más importante".

Tras hacer esta dura e inesperada confesión, la influencer explicaba que esta decisión había sido consecuencia de "muchas cosas en muy poco tiempo" y, cansada de aparentar que no le afectan los crueles ataques de sus haters -por la diferencia de edad entre su marido y ella, por su físico o por cómo está criando a su hija Roma- admitía rotunda que "no puedo fingir que soy fuerte siempre".

Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero❤️ — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 10, 2021

Sin entrar en detalles sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión en este momento, Laura señalaba que "me dan igual las views, el alcance o el momento que sea si yo no estoy bien" y confirmaba, como muchos se temían, que finalmente no estaría en 'Tortilla', un evento para influencers que está preparando Ibai Llanos y que hubiese significado una gran oportunidad en su carrera profesional. "Cuídate para poder dar lo mejor de ti cuando estés preparado", concluía, antes de despedirse de sus más de 100.000 seguidores en Twitter con un "os quiero".

24 horas después de este inesperado abandono temporal de las redes sociales por parte de Laura, Risto Mejide ha roto su silencio para confesar, públicamente y a través de Instagram, el orgullo y la admiración que siente por su mujer tras haber tomado esa difícil y dolorosa decisión en un complicado momento a nivel personal.

"Mi amor es valiente. Y eso me hace admirarla todavía más. #toelrrato a tu lado, apoyándote incondicionalmente", ha publicado el presentador de Todo es mentira en sus redes sociales, demostrando, como él mismo afirma, su apoyo incondicional para Laura en su determinación de alejarse de las críticas de los haters durante una temporada, en la que a buen seguro la influencer aprovecha para cargar pilas en compañía de su marido y de su pequeña Roma -de casi dos años- y volver en septiembre con más fuerza que nunca.

Laura, centrada en su nuevo negocio

Escanes ha decidido dar un salto profesional de gran riesgo. El pasado 20 de abril, la famosa influencer anunció en sus redes sociales que estaba preparando un nuevo reto laboral que iba a sorprender a sus 1,5 millones de seguidores. Tras meses de arduo trabajo logístico, de creación y de reformas varias, el pasado 23 de junio, la esposa de Risto Mejide inauguró el negocio de sus sueños.

La catalana ha abierto un centro de belleza llamado Blondie en la madrileña calle de Salustiano Olózaga, pegado a la Puerta de Alcalá y el parque de El Retiro. Su nombre -traducido al español como 'rubia'- se debe a la especialidad que reina en esta exclusiva peluquería, pues sus profesionales son expertos en los matices de las cabelleras rubias y en conseguir el acabado perfecto para las melenas más delicadas. Sin embargo, no solo están muy experimentados en los estilos capilares dorados, sino que también dominan el cuidado de todo tipo de coloración y tonalidades. Laura Escanes quiere que todos tengan un lugar en su negocio, una empresa en la que ha invertido mucho tiempo y dinero.

