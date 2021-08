Carme Chaparro, rota de dolor tras la muerte, en el mismo día, de dos amigos de la infancia

La periodista Carme Chaparro (48 años) ha tenido que hacer frente en las últimas horas a dos duras y trágicas pérdidas en su vida. Así lo ha compartido ella misma en sus redes sociales: Chaparro ha perdido a dos amigos de la infancia, dos hermanos, quienes han fallecido, además, en el mismo día y víctimas, ambos, del cáncer.

Rota de dolor, rabia e impotencia, la presentadora ha utilizado su red social Instagram para hacer una profunda reflexión sobre la vida y el tiempo, que es "lo único que ni se compra ni regresa". También, con estas líneas ha querido homenajear a sus amigos: "Es difícil contar esto. Es difícil, triste y jodido. Que se te muera un amigo es duro. Que ese amigo sea de los de tu infancia, de la pandilla con la que creciste y descubriste buena parte de la vida es todavía peor. Que muera el mismo día que su hermano, con pocas horas de diferencia, en la misma habitación de hospital y también de cáncer, es una puta maldición de la vida".

Compartiendo las imágenes de sus amigos, Chaparro continúa explicando, embargada por la emoción: "Xavi, el cerebrito, el niño que perdió un ojo en un absurdo choque de bicicleta al clavarse en la cuenca orbital la palanca de freno. Pasados los años aprendió a reírse de ello y para romper el hielo contaba la historia de lo último que vio ese ojo perdido: colgando del nervio óptico, ese ojo miró con una perspectiva inédita, la de alguien que ha salido del cuerpo para otearse a sí mismo desde la distancia. Los médicos decían que era imposible, pero ¡qué sabrán ellos! Dejadnos que lo sigamos creyendo".

Y continúa su post: "También pensaban que no iba a poder hacer algunas cosas en la vida, y vaya si las hizo. A pesar de las hostias. De lo duro que se lo puso, de lo que tuvo que pelear. Se sobrepuso a la pérdida del ojo, a una depresión, a la muerte de su padre en accidente de tráfico. Se sacó la carrera de telecomunicaciones y exprimió la vida todo lo que pudo. El mejor amigo de tantas risas y tantas lágrimas. El Pirulo. Yo sería una persona diferente de lo que soy si no se hubiera cruzado en mi vida. Tantas broncas que me echaba por los tipos que me gustaban en mi juventud. Collons, Carme, és que sempre et pilles dels cabrons, tía. Aprèn-ne una mica".

En ese punto del relato, Carme habla de su otro amigo: "Miquel Àngel, el hermano mayor, tan responsable también, tan luchador, tanto sacrificio. Ufff, hubo un verano que me llevaba loquita. La vida es una mierda sin vosotros. Pienso su madre, pienso en Neus y Pilar, las dos hermanas maravillosas que han perdido a sus maridos el mismo día, pienso en sus hijos, y en los dos hermanos pequeños que les sobreviven. Y en lo que decimos siempre que nos golpea algo así: lo único que no regresa, ni se compra, ni se cambia es el tiempo. Aunque, como siempre, lo olvidamos demasiado pronto. Hoy os traigo un pedazo de los dos. Mientras los recordemos seguirán vivos en nosotros".

No cabe duda de que se trata de un duro golpe para Chaparro, a quien los recuerdos se le agolpan en estos difíciles momentos. Las reacciones a su mensaje no se han hecho esperar, cargadas de ánimos y fuerza. Rostros conocidos como Cristina Cifuentes (57) o Marisa Martín-Blázquez (57) le han mostrado sus condolencias: "Lo siento muchísimo, querida Carmen. Un abrazo enorme", "Un beso enorme, Carme", "Carme, la vida a veces es una puñetera pesadilla, pero luego siempre vuelve a salir el sol y ellos siempre quedarán en tus recuerdos y en tu corazón. Fuerza, amiga".

