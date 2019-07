Teresa Vega, la responsable de la desconocida 'adicción' de Emma García y Carme Chaparro

Emma García (46 años) lleva una semana disfrutando de sus vacaciones, y ha comenzado por pasar unos días en su Donostia-San Sebastián natal para relajarse con su familia antes de poner rumbo a un nuevo destino. Sin embargo, en los días previos a sumergirse en su etapa veraniega, la presentadora tuvo una cita muy especial con una mujer muy creativa: Teresa Vega, también conocida como 'Cutto', su tatuadora.

La vasca suele compartir en sus redes sociales su rutina en el plató de televisión y en los pasillos de Telecinco, pero de vez en cuando también sorprende a sus seguidores con alguna imagen más personal de su ámbito privado. Así lo hizo cuando compartió los ratos con su perrita Argi, sus sesiones tocando la batería o algún posado en bikini presumiendo de cuerpo. Pequeñas dosis que han ido mostrando al público un poco más de la presentadora y se ha dejado ver y descubrir en aspectos desconocidos. Pues una de esas últimas aficiones ocultas de Emma quedó desvelada esta misma semana.

La presentadora de Viva la vida compartió una fotografía en Instagram donde se la puede ver de espaldas, sentada en un banco de piedra y con césped alrededor. Lo más curioso de la imagen es un tatuaje que muestra debajo de su nuca. Se trata de un motivo artístico reciente en forma de luna y del que se siente orgullosa, aunque no ha querido revelar su significado: "Mientras espero al eclipse lunar aprovecho para dar las gracias a Teresa, por plasmar, hace hoy una semana, esta preciosa luna que tiene un significado especial para mí. ¡¡¡Gracias por tu sensibilidad!!!".

Entre los miles de comentarios que han escrito sus seguidores al ver esta foto y el tattoo de la guipuzcoana, destaca un mensaje de una de sus compañeras de Mediaset, la también presentadora -de Cuatro Al Día y Noticias Cuatro, antes en Informativos Telecinco- Carme Chaparro (46): "Querida compañera, ¡qué bonito! me encanta, Emma. Compartimos tatuadora, la maravillosa Teresa Vega".

De esta forma, ambas se han enterado al mismo tiempo de que han confiado en la misma profesional de la tinta para tatuar su piel. Y es que Teresa es una experta en el mundo del arte creativo urbano y hace trazos con delicadeza a los que sucumben todo tipo de públicos. Sus dibujos suaves, limpios y con un realismo impresionante sin impregnar demasiada tinta son algunas de las características esenciales de su obra, algo que ha cautivado a rostros tan famosos como el de Emma García y Carme Chaparro.

JALEOS se ha puesto en contacto con la tatuadora y de manera muy respetuosa se ha negado a comentar cualquier experiencia con sus clientas más vip debido a que "quiere respetar la confidencialidad" que existe en esas salas de tatuajes en las que seguro que habrán existido conversaciones interesantes.

En el perfil de redes sociales de Teresa Cutto se pueden ver algunos ejemplos de su trabajo exquisito, aunque no expone el de las presentadoras, de nuevo por mantener la privacidad de su posición pública.

Y es que los tatuajes sutiles de la joven se han convertido en una nueva 'adicción' para Emma y Carme, y podrían repetir ya que, según dicen, las personas que prueban la tinta una vez en su piel y les gusta el resultado, sentirán la necesidad de ampliar su colección corporal.

La forma tan curiosa en la que ambas compañeras de Mediaset se han enterado de que comparten tatuadora ha sido nada menos que una publicación en redes, la misma manera en la que García habrá visto que ahora también tienen otra cosa en común: un cojín. Y es que Chaparro desvelaba este fin de semana un detalle que sorprenderá a la vasca: "El cojín se lo he robado a Emma García pero no se lo digáis, que no lo necesita hasta que vuelva de vacaciones".

