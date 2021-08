La tajante respuesta de José Antonio Canales Rivera tras su fulminante despido

El torero José Antonio Canales Rivera (47 años) volvió a la vida pública el pasado mes de noviembre cuando su primo, Kiko Rivera (37), destapó que su madre, Isabel Pantoja (65), presuntamente, se habría quedado con gran parte de la herencia que Paquirri legó en él tras su fallecimiento.

Su conexión directa con la familia y su conocimiento exhaustivo de lo acontecido propició que se hiciera un hueco en el programa Sálvame, incluso en su versión Deluxe, hasta día de hoy, que se encuentra en un "cese temporal de la convivencia", tal y como ellos mismos lo han llamado.

Canales tiene claro que hay determinados asuntos por los que no está dispuesto a pasar. De hecho, no es la primera vez que el matador abandona el programa de Telecinco -hace unos años militaba en las listas de tertulianos fijos, pero tras destaparse algunas de sus presuntas infidelidades a la madre de sus hijos el gaditano optó por no volver a su puesto de trabajo-.

Canales Rivera, en una imagen de archivo.

Y parece que la historia vuelve a repetirse. José Antonio Canales Rivera vive desde hace casi dos años un romance con Isabel Márquez de Prado, una discreta mujer que pertenece a la alta sociedad castellano-manchega y que ha visto cómo los escándalos de su pareja han salpicado directamente a su inmaculado apellido. Superado el primer bache sentimental -él la engañó con la extronista Cynthia Martínez e incluso ésta última le hurtó una prenda de ropa interior para poder demostrarlo-, Canales e Isabel volvían a ser felices hasta el pasado 13 de julio.

Sálvame destapaba una nueva y presunta deslealtad por parte del torero con Miriam, una enfermera que afirmó haberse "enrollado" con él. En el intercambio de mensajes que esta gaditana adjuntó al programa para demostrar su cercanía al diestro, él bromeaba con la posibilidad de "colarse por su ventana" vestido con un traje de Spiderman.

Esta idea provocó que desde el hilarante programa de La Fábrica de la Tele comprasen un disfraz del hombre araña para que Canales lo luciera en su siguiente aparición, algo a lo que se negó en rotundo. El hecho de que el sobrino de Paquirri trazase la línea definitiva provocó que parte de la dirección del programa le invitase a marcharse a su casa en lo que desde el show han calificado como un "cese temporal de la convivencia".

"Me echaron porque me negué a vestirme de Spiderman, ni más ni menos. Miquel -el director- me dijo que si no me vestía de Spiderman no hay programa. ¿Qué hago yo sentado en un plató de televisión, en un programa de máxima audiencia vestido de Spiderman? No me sentía identificado. Iba a sentir que hacía el ridículo. Si algún día me llaman, veremos qué pasa", expresó Canales a un redactor del programa en una llamada telefónica.

El disfraz de Spiderman que ha provocado el despido de Canales de 'Sálvame'.

Ahora Canales Rivera ha utilizado sus redes sociales para responder, ante sus casi 100.000 followers, a su fulminante despido televisivo. "Esto es lo importante: compartir y estar cerca de las personas que amas. #Familia #Amigos #Pareja #Afición #Profesión #Siemprefuertes #Gracias #Afortunado #Hijos #Tatata #Yosoytorero @shalaoperdio #Sonrisas #Marbella", ha escrito desde su refugio personal en la Costa del Sol.

¿Será este el fin de José Antonio Canales Rivera en el programa donde ha trabajado ocho meses o se trata de un simple momento de break y volverá con las pilas cargadas en septiembre para responder a todas sus polémicas?

