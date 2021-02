Risto Mejide se disculpa tras mentir sobre Podemos: “Es lo que pienso yo, un payaso televisivo”

Noticias relacionadas No somos dignos de que Risto Mejide entre cada tarde en nuestras casas

La pasada semana Risto Mejide se mostró muy crítico con Unidas Podemos, tras conocerse la detención del rapero Pablo Hasèl. Sus opiniones se pudieron ver en el programa que presenta cada tarde en Cuatro, Todo es mentira, así como a través de su perfil de Twitter, donde respondió varias veces a la formación morada.

Por eso resultó más sorprendente que al inicio de Todo es mentira de este lunes 22 de febrero Risto Mejide haya pedido perdón a los espectadores por haber faltado a la verdad respecto a Podemos.

“Este fin de semana he cometido un error respecto a Podemos y por eso quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón a todos los espectadores de este programa que se hayan podido sentir ofendidos por mis palabras, porque hice decir algo a este programa que no había dicho” aseguraba el publicista. En concreto, se refería a “haber dicho que a Podemos no le importaba la excarcelación de Pablo Hasél”.

Con el rostro muy serio, Risto señalaba que entre los objetivos del programa está “abandonar la cultura del zasca”, “especialmente en la política” y “decir las cosas como son”. Por eso no le importaba reconocer que dijo “cosas que no habían sido, con lo cual pido disculpas”.

A pesar de la disculpa, Risto quiso dejar clara su opinión, y así, continuó diciendo que “Podemos podría haber condenado antes la violencia; pienso que Podemos, efectivamente, llevaba un año en el poder y podría haber propuesto la ley para excarcelar o que no llegara a la cárcel Pablo Hasél y no cinco días antes de las elecciones catalanas, pero es lo que pienso yo, un mero payaso televisivo, si queréis. Es mi opinión”.

Mejide ha sido objeto de críticas en los últimos tiempos por celebrar la absolución de Cristina Cifuentes y olvidarse de hablar del juicio del caso Máster porque consideró que no era algo "reseñable".

"Ahora que su juicio está visto para sentencia, y pase lo que pase con la misma, tengo que decir que creo firmemente en la inocencia e integridad de Cristina Cifuentes. Espero que así lo ratifique la justicia. Y si no, mi amistad seguirá intacta. Faltaría más", tuiteaba hace unas semanas.