‘Mujer’ logra su tercer mejor dato histórico de audiencias

Telecinco aparcaba la pasada semana la emisión de su serie turca Love is in the air en la noche del lunes para ofrecer en horario de máxima audiencia El Debate de las tentaciones. Un movimiento con el que la cadena intentaba hacer sombra a la serie Mujer, que sigue imbatible en Antena 3.

Y es que Mujer lideró su franja de emisión en la noche del lunes 23 de febrero, con una media del 18,3% de cuota y 2.413.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. Esto significa su tercer mejor dato histórico en audiencias. En Antena 3 también le fue muy bien a El Hormiguero con la visita de Susi Caramelo, con un 17,3% de cuota, 3.116.000 espectadores.

Por su parte, El Debate de las Tentaciones logra un 14,3% de share y 1.414.000 espectadores, lo que supone una nueva bajada; la semana anterior anotaba un 16,3% de cuota con 1.608.000 espectadores.

En La 1, Maestros de la costura mantiene unos datos muy similares a los obtenidos la semana anterior. El capítulo en el que Ancor fue repescado y en el que Fermín resultó expulsado firma un 11,7% de cuota con 1.385.000 espectadores.

El programa de @ShineIberia consigue su MEJOR DATO en cuota de temporada con el 11.7% de share y 1.385.000 espectadores de audiencia media.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/jZHqS0JV1r — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 23, 2021

El resto de la noche la complementaba el cine. En laSexta, Una policía en apuros se convierte en el largometraje más seguido, con un 6,1% y 822.000 espectadores. En Cuatro Plan de venganza, con Karl Urban y Sofía Vergara, se queda con un 5,1% de la cuota de pantalla y 669.000 espectadores. En La 2, Nunca digas nunca jamás, con Sean Connery metido en la piel de James Bond, logra un 5% y 786.000 espectadores.

Del resto de la jornada destaca Pasapalabra como el contenido no informativo más visto de la televisión. El concurso presentado por Roberto Leal alcanza un 25,4% de cuota con 3.771.000 espectadores. A continuación, el informativo Antena 3 Noticias 2 fue el programa más visto de la jornada, con un 22,4% de share y 3.892.000 espectadores de audiencia media, lo que se significa su segunda mejor cuota de temporada.