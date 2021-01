'Todo es mentira'... o no: Risto Mejide se olvida de hablar del juicio a Cristina Cifuentes

Fue la noticia del día. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes declaraba el pasado viernes 22 de enero ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio sobre su máster por el que la Fiscalía pide tres años de cárcel.

Sin embargo, Todo es mentira, el programa que Risto Mejide presenta cada tarde en Cuatro y cuyo objetivo es repasar las noticias falsas o bulos, no encontró tiempo para hablar sobre ello.

Y eso que Cifuentes soltó perlas como que "no guardo ningún trabajo de las asignaturas" porque probablemente los destruyó, que sus comunicaciones con el catedrático Enrique Álvarez Conde "eran por teléfono", o que no sabía ante quién defendió su TFM.

"Me sorprendió, fue un acto muy informal. No sé si era el tribunal que evaluó. Supongo que eran profesores pero no les conocía porque no había asistido a clase y Álvarez Conde no estaba. No fue en un aula sino en una pequeña sala de juntas y no duró demasiado", dijo la expolítica popular.

En su lugar, el programa que ese día estaba presentado por Marta Flich dedicó sus 98 minutos a hablar de la lista de políticos que se han colado en la lista para vacunarse contra el COVID, de los sanitarios que se quejan del estado del hospital Isabel Zendal o de la investidura de Joe Biden.

El programa producido por La Fábrica de la Tele y Minoría Absoluta tampoco encontró tiempo para abordar el tema de Cifuentes este lunes cuando ya estaba presentado por Mejide. Sí habló de los negacionistas del COVID, del último día de Salvador Illa como ministro de Sanidad o de las fiestas ilegales que se están celebrando en España.

Cristina Cifuentes en 'Todo es mentira' (Mediaset)

La marcha de Cifuentes

Pero, ¿a qué se puede deber este silencio? Hay que recordar que Cifuentes anunció por sorpresa el pasado septiembre que dejaba Todo es mentira tras ocho meses como colaboradora.

"Ha sido un orgullo poder formar parte durante estos 8 meses de este proyecto televisivo fascinante. Os deseo mucha suerte y os seguiré viendo", decía la expresidenta.

Desde entonces, muchos fueron los que se preguntaron cuáles eran las razones reales de su marcha y si tenía que ver con la celebración del juicio del caso Máster.

Lo curioso es que la expolítica sí siguió colaborando en otros programas del grupo como El programa de Ana Rosa o Ya es mediodía. Programas que el pasado viernes no tuvieron problemas en hablar del mediático juicio.