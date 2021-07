Laura Escanes, Risto Mejide y su hija Roma, positivos en Covid-19

Laura Escanes (25 años), la mujer de Risto Mejide (46), ha anunciado este jueves a través de sus redes sociales que tanto ella, como el presentador y su hija en común, Roma, han dado positivo en Covid-19. Tras unas horas desconectada y "desaparecida" de las redes sociales, la influencer ha confesado el contagio familiar en varios Stories, en los que ha desvelado todos los detalles.

"He estado desconectada y desaparecida, pero ya me encuentro mejor. Ayer me tenían que poner la primera dosis de la vacuna y, lamentablemente, no me pudieron vacunar porque he dado positivo en Covid. Risto y Roma también están contagiados", ha comenzado su explicación Escanes. Acto seguido, Laura ha desvelado cuáles son los síntomas que sienten: "Estamos todos bien, no tenemos síntomas graves, tenemos tos, dolor de cabeza, fatiga muscular, una noche temblaba muchísimo de frío, pero hoy nos hemos despertado bien".

Laura Escanes explicando el contagio de su familia. Redes Sociales

Gracias a la vacuna, el presentador de televisión está siendo el que mejor lo está pasando, ya que gracias a su inmunidad no tiene síntomas o son muy poco agresivos. Así lo ha explicado Escanes: "Risto apenas ha tenido síntomas, el tiene la dosis completa de la vacuna. Nos hicieron avisar a los contactos estrechos y todos han dado negativo, se ha quedado más en nuestro entorno". Laura ha terminado advirtiendo del cuidado que hay que tener, y ha asegurado que ahora solamente tienen que pasar los días y ver cómo el contagio va desapareciendo de su cuerpo: "A pasarlo, no queda otra y muchísimas gracias por los mensajes".

A continuación a la difícil confesión de Escanes, ha sido Risto quien no ha dudado en hacer público su contagio, junto al hashtag 'Yo me vacuno', al tiempo que lanza un consejo de precaución: "Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid. Y lo que es peor, parte de mi familia también. Ahora sólo nos queda esperar que no vaya a más, que pase pronto y que la vacuna haga su trabajo. Mientras tanto, por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros. Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, de momento los síntomas no son gran cosa, así que por favor vacunaos. Y por supuesto gracias a nuestra sanidad pública y a nuestros sanitarios, que son -de largo- lo mejor que tenemos en este país".

Bache de salud en un buen momento

La noticia de este contagio familiar llega en un excelso momento para el matrimonio. Por un lado, Risto Mejide se encuentra triunfando en televisión con sus dos programas de Mediaset, Todo es mentira y Todo es verdad. Escanes, por su parte, también atraviesa una buena racha profesional. La catalana ha abierto un centro de belleza llamado Blondie en la madrileña calle de Salustiano Olózaga, pegado a la Puerta de Alcalá y el parque de El Retiro.

Su nombre -traducido al español como 'rubia'- se debe a la especialidad que reina en esta exclusiva peluquería, pues sus profesionales son expertos en los matices de las cabelleras rubias y en conseguir el acabado perfecto para las melenas más delicadas. Detrás de la apertura de este centro estético hay un desembolso muy potente debido a diferentes factores: la localización del establecimiento está en una de las zonas más caras de Madrid; los cosméticos, champús y materiales son ecológicos y de conciencia sostenible; y el personal contratado es de alta calidad. Sin duda, Escanes ha querido iniciarse en el mundo empresarial haciendo las cosas en el modo más cualitativo posible.

Laura, en una imagen de sus redes sociales donde acumula más de 1,5 millones de seguidores. Redes Sociales

En otro orden de cosas, Laura Escanes tomó el año pasado una decisión crucial con el apoyo y el amparo de Risto Mejide. El presentador no solo ha demostrado en estos tres años que es su mejor aliciente para que triunfe como influencer, sino que además el registro de la marca se ha llevado a cabo a través de una de las compañías que forman parte de su entramado empresarial. En concreto, fue el pasado 8 de abril de 2020 cuando la empresa Tuyoque Studio S.L. solicitó al Registro Mercantil la inclusión de la marca LAURAESCANES (como figura su nombre en las redes sociales). Un mecanismo habitual al que recurren las sociedades para evitar que otra empresa pueda hacer uso de este nombre o similares y sacar, así, beneficio de la marca.

