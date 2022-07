1 de 10

"No phone. Don't disturb". ("Sin teléfono. No me molestéis"). Se puede decir más alto, pero no más claro. Iker Casillas está disfrutando de unas merecidas vacaciones en las islas Baleares y ha lanzado a través de sus redes sociales el rotundo mensaje de que nadie le llame, porque no descolgará el teléfono.

Al exportero del Real Madrid y excapitán de la Selección Española de Fútbol no se le ha conocido ningún amor desde que se separase de su esposa, la periodista Sara Carbonero, quien, por su parte, sí que sonríe de nuevo junto a un hombre.

En estos días se confirmaba con fotografías -y beso incluido- que su nueva razón de amor es el cantante Nacho Taboada, con quien empezó un discreto romance hace apenas unos meses.