Tamara Gorro anuncia desde el hospital que va a ser operada: "Vomito todo lo que ingiero"

La salud de Tamara Gorro (35 años) se ha vuelto a resentir. Apenas unos días después de anunciar que había sufrido una recaída en su depresión, la escritora ha anunciado que debe pasar por quirófano. Sentada en la cama del hospital, con la bata puesta y a poco de entrar en la operación, la influencer ha desvelado a su 'familia virtual' -como llama a sus seguidores- que debe ser operada este martes 26 de abril.

"No he querido contar nada hasta ahora porque me da hasta vergüenza, cada día me pasa una cosa. Me he enterado hace poco de esta noticia, hoy tengo que bajar a quirófano", explica Tamara al comienzo del vídeo, en el que también desvela que con esta intervención espera poner punto final a los problemas gástricos que lleva tiempo sufriendo.

"Llevo con problemas digestivos muchísimo tiempo, pero desde que estoy enferma mi pérdida de peso no ha sido solamente por la enfermedad mental que tengo, es también porque cada cosa que ingiero la vomito", afirma. Fue entonces cuando, tras ponerse en manos de los médicos para intentar descubrir qué le sucedía, los doctores decidieron que lo mejor era extirparle la vesícula. "Está muy pequeña y engrosada. Creen que así se solucionará el problema, pero si no fuera así, atajamos un posible problema de futuro", se le escucha decir con resignación.

Ahora que su depresión ha vuelto a frenarla, ser intervenida no entraba en los planes de Tamara Gorro, que sin embargo es consciente de que los médicos quieren lo mejor para ella. "Lo que los médicos digan, voy a hacer. Voy a pasar la ITV, que desde 2020, con el tumor, no la pasaba y ya toca", dice, recordando al momento en el que tuvo que ser operada de urgencia por un quiste que resultó ser un tumor benigno.

"No es el mejor momento para operarme, no me viene bien, pero tengo que hacerlo, hay que pasarlo", sigue Tamara, que pese a la situación ha sabido ponerle un punto divertido: "La parte positiva es que voy a dormir gracias a la anestesia general", dice, antes de mandar un gran peso a sus admiradores.

Pérdida de peso

Fue el mes de marzo cuando Tamara Gorro hablaba por primera vez de los kilos que reflejaban su báscula, desvelando que había perdido 12 kilos. "Desde que estoy malita he perdido muchísimo peso y cada vez pierdo más. Estaba en 64 kilos y he llegado a pesar 52 kilos. Como, pero hay algo que me provoca echarlo. Ayer después del cumple de los niños, ya no podía levantarme", confesaba.

Un adelgazamiento paulatino que tuvo su punto álgido cuando compartió en sus redes sociales, con apenas unos días de diferencia, que había roto con Ezequiel Garay (35) y que sufre depresión. Tras ello, sus médicos decidieron ajustarle la medicación para que pudiera dormir. "He aprovechado este descanso para comer. He perdido muchísimo peso, el otro día cuando me pesé eran 7 kilos y una persona tan delgada como yo…os podéis imaginar", decía en aquel momento.

